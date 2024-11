Hawaiki Nui Va’a : victoire d’Air Tahiti sur la 3e étape, OPT remporte l’édition 2024

Crédité de huit secondes d’avance à l’issue de la 2e journée, Team OPT déjà vainqueur l’an dernier, vainqueur aussi de la première étape cette année, a remporté la 31e édition de la Hawaiki Nui Va’a avec un temps au général de 9h27’25 », en s’adjugeant la deuxième place de la course entre Taha et Bora Bora, la dernière et plus longue étape de la course (58,2 km). C’est toutefois Air Tahiti qui s’est imposé ce matin en 4h16min48sec, pour terminer à la deuxième place du général. La troisième place de l’étape revient à Huahine, tandis que Shell Va’a, qui avait établi le record de la deuxième étape, et malgré sa pole position durant les deux premières heures de course ce matin, est arrivé quatrième treize petites secondes derrière.

Le classement général :