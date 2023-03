Heimoe, exposition collective chez Winkler

La galerie Winkler organise l’exposition collective « Heimoe, une nuit au musée » du 23 mars au 4 avril. Une vingtaine d’artistes ont réinterprété trois pièces emblématiques du Musée de Tahiti et des îles : la sculpture du A’a, le costume du deuilleur et le maro ‘ura. Une manière pour Vaiana Drollet, qui dirige la galerie, « d’accueillir » l’arrivée de ces œuvres.

Sébastien Canetto, Yiling Changues, Evrard Chaussoy, Cronos, Andreas Dettloff, Jean Duday, Jean-Paul Forest, Ken Hardie, HTJ… Ce sont une vingtaine d’artistes qui vont exposer à la galerie Winkler pour « Heimoe, une nuit au musée ». Vaiana Drollet, la directrice de la galerie, souhaitait marquer l’arrivée des pièces exceptionnelles du patrimoine à Te Fare Iamanaha, en organisant une exposition célébrant trois pièces emblématiques : la sculpture de A’a, le costume du deuilleur et le maro ‘ura. « La galerie, le temps d’une exposition, se transforme en un musée imaginaire pour faire écho à l’actualité culturelle du moment. »

L’arrivée des œuvres prêtées comme le costume du deuilleur ou la sculpture de A’a ou celle déposée du maro ‘ura enthousiasme non seulement le grand public mais également les artistes pour qui ce sont des sources d’inspiration importantes. Pas question de faire des reproductions mais plutôt de proposer une réinterprétation, réfléchir à leur impact, à la signification de revoir ces pièces ici des siècles plus tard et si elles devaient être reconstituées avec quels matériaux seraient-elles aujourd’hui fabriquées. « C’est la vision des artistes contemporains du patrimoine polynésien », explique Vaiana Drollet qui raconte à quel point les artistes ont été touchés de voir ces pièces ici. D’ailleurs une visite du Te Fare Iamanaha a déclenché la création d’une œuvre collective qui sera « le clou de l’exposition ».

Le nom de l’exposition, Heimoe, signifie littéralement « couronne de songes » mais aussi « veille technologique » et « accueil » et évoque également « la notion de temps et de transmission ». Sculpture, couture mais aussi le monde culturel au-delà des arts plastiques seront présents à cette exposition. « Ça me tenait à cœur de mettre en scène ce retour à notre manière. C’est un écho de ce qui se passe au musée. La nuit, une autre réalité surgit, moins définissable, plus intuitive… ce qui paraît certain le jour ne l’est plus la nuit. Le jour, c’est l’œuvre originale présente au musée dans un temps immuable posé là pour l’éternité. La nuit c’est l’interprétation de l’artiste qui prend vie, celle présente à la galerie dans un temps dynamique, en devenir. » Pour la directrice de la galerie Winkler, c’est le principe même de l’art contemporain d’intervenir sur l’actualité, de puiser dans le patrimoine, de découvrir et développer de nouvelles formes artistiques.