Comprendre et se faire tester à la Journée de l’allergie

L’antenne polynésienne de l’Association française pour la prévention des allergies (AFPRAL) organise la Journée de l’allergie dans la nef du CHPF le mardi 21 mars, en collaboration avec l’établissement. Plusieurs stands seront ouverts pour informer et même se faire tester.

La Journée de l’allergie, organisée chaque année depuis la création de l’antenne de l’Association française pour la prévention des allergies, se déroulera mardi 21 mars, dans la nef de l’hôpital. Plusieurs stands d’information seront ouverts autour de l’allergie : un premier de l’association avec livres, brochures, dépliants, un deuxième avec le service pédiatrie du CHPF qui mettra du personnel à disposition pour informer et se faire tester et enfin un troisième,

animé par le service diététique de l’hôpital pour mieux comprendre comment s’alimenter avec des allergies avec un atelier ludique de lecture des étiquettes. La Journée peut être aussi l’occasion de trouver de l’aide car parfois, une fois le diagnostic posé, certains se retrouvent assez démunis, comme l’explique Sandrine Maeva Salmon, qui a lancé l’antenne après avoir découvert que son enfant, alors âgé de quelques mois, était allergique aux produits laitiers.

Elle a dû notamment s’équiper d’une trousse d’urgence avec une dose d’adrénaline à injecter à son enfant si besoin. « Mon combat était d’aider les familles dans la même situation car la dose d’adrénaline coûtait cher, plus de 6 000 Fcfp à l’époque. Aujourd’hui, c’est pris en charge et il existe d’autres médicaments », explique-t-elle. Et puis surtout donner des conseils à ces parents qui doivent « apprendre à vivre avec l’allergie ».

Le travail de l’association est également d’accompagner les structures éducatives et les cantines scolaires car « il n’y a que des solutions », aime dire Sandrine Maeva Salmon. « Dès qu’il y a un accompagnement, les problèmes sont levés. Souvent, c’est une peur de quelque chose de nouveau qu’on ne connait pas, il faut beaucoup de communication. » Désormais les enfants sont pris en charge grâce au Projet d’accueil individualisé (PAI) qui est un document écrit précisant les adaptations nécessaire à l’enfant ou l’adolescent en collectivité (crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs). Cela peut concerner les personnes allergiques mais également celles qui ont une intolérance alimentaire, une maladie longue durée ou une pathologie chronique. Selon l’AFPRAL, qui existe depuis 1991, une personne sur cinq et un enfant sur quatre souffrent d’une maladie allergique (asthme, eczéma, allergie alimentaire, médicamenteuse ou environnementale…). L’antenne polynésienne n’a malheureusement pas de chiffres pour le territoire et c’est un objectif de Sandrine : obtenir la création d’un Observatoire de l’allergie. En attendant de convaincre les autorités locales, la Journée de l’allergie organisée par l’association avec l’hôpital permet d’améliorer les prises en charge, d’apporter un soutien aux familles, de diffuser l’information le plus largement possible, et d’encourager la société à prendre en considération les contraintes vécues par les personnes allergiques.