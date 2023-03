Retraites : après la grève de ce mardi, une nouvelle mobilisation jeudi

Discussions à l’intérieur et « sit-in » à l’extérieur au Haut-commissariat ce matin. L’intersyndicale des fonctionnaires d’État avait une nouvelle fois appelé à la grève ce mardi, la septième depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites nationales. La huitième, ce sera ce jeudi 16 mars : des perturbations dans les établissements scolaires sont encore une fois à prévoir.



Au « sit-in » de l’avenue Pouvanaa a Oopa, s’ajoutaient, ce matin, les mobilisations de plus faible ampleur à Moorea, Uturoa et Taravao. L’idée est toujours la même pour l’intersyndicale de la fonction publique : gonfler les rangs des manifestations nationales, qui ont atteint le million de personnes la semaine dernière. En métropole, ce n’est que la nuit prochaine que les militants du public et du privé doivent retourner dans la rue, avec des prévisions de participation en baisse. La mobilisation est aussi en légère berne au fenua : après 6 journées de grève certains soutiens s’essoufflent, reconnait Diana Yieng Kow de l’UNSA. Et pourtant le syndicat, comme le FSU, Solidaires, le Snetaa ou Alliance, appellent à une nouvelle mobilisation dès jeudi. Nouvelles perturbations voire fermetures à prévoir dans les établissements scolaires, donc. « On comprend que pour les parents d’élèves ce n’est pas simple, parce que nous avons malheureusement des dates qui nous sont proposées par la métropole, mais je leur demande de comprendre notre situation, précise la porte-parole. Si on laisse passer cette réforme, dans quelque temps, ça sera aussi ici. On a vu avec les 62 ans c‘est venu ici ».

Au Haut-commissariat, l’UNSA et les autres syndicats de fonctionnaires d’État ont une nouvelle fois interpellé sur une revendication plus spécifique à l’outre-mer, celle de l’indemnité temporaire de retraite, dont la disparition fait l’objet de discussions à Paris. En attendant, l’intersyndicale « propose » aux agents de faire grève ce mercredi, dans le sillon du national, mais surtout appelle à une grande mobilisation ce jeudi 16 mars. À cette date, le texte de la réforme défendu par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron pourrait déjà avoir été voté à l’Assemblée nationale, après un passage en commission mixte paritaire, si le gouvernement central rassemble assez d’élus de droite autour de lui. Mais qu’importe : les centrales nationales ont déjà laissé entendre que la mobilisation se poursuivrait même si la réforme était validée. En Polynésie, les antennes locales des grandes centrales attendent « les retours de Paris ».