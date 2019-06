Heiva des écoles : « Il n’y a plus de dimanche (…) et le résultat est là » Danie Roometua

La première semaine de la 25ème édition du Heiva des écoles de ‘ori Tahiti au grand théâtre de la Maison de la culture s’est achevée dimanche soir. Place désormais à la deuxième semaine, où 20 groupes sont attendus. Ce week-end, onze écoles de danse ont foulé les planches de la Maison de la culture, dont une école de Rangiroa dirigée par Anthony et Nathalie Manaois, et trois école de Moorea.

Hura i Moorea est une toute nouvelle école de danse, qui a ouvert en janvier dernier à Moorea. Elle est dirigée par Danie Roometua qui a dansé pendant plus de 25 ans avec le groupe Hirinaki. Cette année Danie Roometua a décidé de voler de ses propres ailes en fondant son école et en emmenant ses élèves sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture. Mais rassembler tout le monde lors des grandes répétitions n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’on habite à Moorea.

Tehara Huck qui a dirigé le groupe Hirinaki, est elle aussi descendue spécialement de l’île sœur pour voir le résultat des répétitions. Et elle affirme ne pas avoir été déçue, bien au contraire, puisque les larmes lui sont montées aux yeux.

Temoe Teriitahi qui dirige l’école Hereani à Tautira a elle aussi décidé de faire vivre ce Heiva des écoles à ses élèves. Et elle n’est pas déçue du résultat.

Mercredi soir Ori Tahiti by Patricia, Tahiti Choir School, To’a no Tipaepo et Nivai vont se succéder sur la scène de la Maison de la Culture. La soirée débute à 18 heures.