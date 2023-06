Heiva i Tahiti 2023 : la compétition est lancée

Après les courses à l’hippodrome et les pirogues à voile en baie de Matavai, ce sont les concours de ‘ori et de himene qui ont été officiellement lancés, ce jeudi soir, à To’ata. La traditionnelle cérémonie du Rahiri a bien ouvert cette première soirée avec au programme O Tahiti e, et qui a été inaugurée par un discours de la vice-présidente Eliane Tevahitua. La compétition durera jusqu’au 8 juillet.

Les chefs des 22 groupes en lice pour ce Heiva i Tahiti 2023 étaient réunis, ce jeudi soir pour la traditionnelle cérémonie du Rahiri. Vêtus de blanc, ils ont déposé une feuille de bananier au centre de la scène un à un. Une façon de rappeler que le Heiva, avant d’être une compétition, est une célébration culturelle, importante dans la préservation et la promotion de la tradition. Et qui mérite donc un concours des plus « fair-play ». Un concours qui est là pour « célébrer la beauté et la diversité de nos chants, nos danses et nos traditions » comme l’a expliqué en introduction la ministre de la Culture.

Éliane Tevahitua en a profité pour rappeler sa nouvelle politique en matière de places gratuites – « Chacun et chacune devra payer sa place qu’il soit président, ministre, ou représentant à l’assemblée », mais des places sont offerts aux élèves méritants du pays – pour insister sur le caractère historique de la visite du Haut-commissaire à la stèle de Tavararo à Faa’a. Ou encore rappeler que les administrations observeront une minute de silence et mettront leurs drapeaux en berne ce lundi en mémoire du premier essai nucléaire français ou fenua, le 2 juillet 1966. Un peu de politique, donc, mais le temps est bien « à la fête et à la célébration », a fini la ministre, donnant le coup d’envoi de ce 139e Heiva.

6,2 millions de francs de prix

Cette année, le Heiva accueille 10 groupes de danse (6 « amateurs » inscrits en Hura ava Tau et 4 « professionnels » en Hura Tau) et 12 groupes de chant (4 en Tarava Tahiti, 3 en Tarava Raromatai, et 5 en Tarava Tuha’a pae). Pour les départager, un jury, présidé cette année par la spécialiste du himene Ma Zinguerlet, et dont les 9 membres, tous professionnels des arts traditionnels, ont été présentés en début de soirée. À eux d’attribuer les 25 prix prévus en ‘ori tahiti, les 23 autres en chant traditionnel, sans compter les prix spéciaux qui peuvent être remis à leur entière discrétion. Des prix pour la gloire et la postérité, bien sûr, mais qui sont tout de même dotés de récompenses financières : 6,2 millions de francs au total, dont 1,2 million pour le seul prix Madeleine Moua, qui récompense la troupe de danse arrivée première en catégorie Hura Tau (« professionnel »).

À noter qu’en fin d’après-midi, la vice-présidente Eliane Tevahituae avait aussi inauguré, avec la ministre des Sports Naheam Temarii, le Village du Heiva, sur la partie basse de l’esplanade. Rassemblant une quinzaine de stands d’artisanat et de gourmandise, il ouvrira tous les jours de compétition, à partir de 15 heures en semaine, et à 9 heures les samedis. Le Heiva Rima’i, réunion artisanale des cinq archipels rassemblant pas moins de 90 exposants, est lui en place jusqu’au 9 juillet au parc expo de Mamao.

Côté To’ata, les compétitions dureront jusqu’au 9 juillet, avec les prestigieuses soirées des podiums prévues les 14 et 15 juillet :