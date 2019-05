Heiva : Les « soirées des podiums » remplacent la soirée des lauréats

Petite nouveauté pour le Heiva i Tahiti 2019 qui se déroulera du 4 au 20 juillet prochain. Finie la soirée des lauréats tant prisée du public, et qui faisait chaque année des malheureux n’ayant pas eu de billets. Te Fare Tauhiti Nui a décidé de mettre en place deux « soirées des podiums » qui font plus de place à l’ensemble des gagnants des concours de chants et de danses.

C’est l’un des évènements phares des festivités du mois de juillet : le Heiva i Tahiti 2019 démarrera le 4 juillet prochain pour se clôturer le 20 juillet. Au programme cette année, 28 formations de chants et de danses. Parmi elles, des groupes bien connus du public comme Toahiva ou encore Hitireva et Heikura nui. Et chaque année, la chasse aux billets pour les meilleures soirées démarre dès l’ouverture de la billetterie, le 27 mai prochain. La soirée qui bat tous les records et celle des lauréats, sold out dès le premier jour de mise en vente. Un engouement qui fait donc des déçus et des malheureux. C’est une des raisons pour lesquelles Te Fare Tauhiti Nui a décidé cette année de faire deux soirées des podiums, les vendredi 19 et samedi 20 juillet. L’avantage de cette organisation est aussi de permettre à tous les groupes gagnants de se produire une nouvelle fois sur la scène de To’ata comme l’explique le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Et si l’engouement pour le Heiva ne faiblit pas depuis 138 ans c’est bien parce que les groupes ont toujours su de réinventer. C’est ça la magie du Heiva.

Le programme du Heiva i Tahiti 2019 est à retrouver ici.

Pratique :

La billetterie de la Maison de la culture ouvrira dès le 27 mai, du lundi au jeudi de 8h à 17h, le vendredi de 8h à 16h, et les soirs de spectacle 1h30 avant le début de la soirée.