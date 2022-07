Heiva tu’aro ma’ohi : des charges offertes pour les porteurs de fruits débutants

Cette année, grande nouveauté, dans certaines catégories, les porteurs de fruits novices recevront des charges gratuites. Une façon de motiver les débutants à participer aux sports traditionnels.

Le 14 juillet auront lieu les épreuves de sports traditionnels du Heiva tu’aro ma’ohi. Notamment les courses de porteurs de fruits où cette année, les débutants se verront offrir des charges gratuites. Une charge de 10 kg sera destinée aux douze premières vahine inscrites. Il en sera de même pour la catégorie des jeunes de moins de 19 ans et de la catégorie open des plus de 19 ans n’ayant jamais couru auparavant : une charge de 15 kg sera offerte aux douze premiers inscrits, comme nous l’explique Enoch Laughlin, président de la Fédération des sports et jeux traditionnels.

Un geste qui permet ainsi de mobiliser les novices à participer à ces courses. D’autant que les fruits se font de plus en plus rares dans les jardins des Polynésiens et coûtent de plus en plus cher.

Une centaine d’athlètes sont attendus durant cet événement. Des sportifs qui viennent principalement des Australes.

Les courses de porteurs de fruits débuteront à partir de 15 heures au parc Paofai, jeudi 14 juillet.