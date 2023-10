Hot : le calendrier 2024 des pompiers australiens est disponible

C’est devenu une tradition dans de nombreux pays : les pompiers prennent la pose pour leur calendrier qui, chaque année, leur permet de lever des fonds. En Australie, ils financent ainsi un fonds de recherche pour les enfants victimes de brûlures. Les pompiers australiens proposent six versions de leur calendrier. Et on ne peut que se demander, à quand la version polynésienne ?

Les pompiers australiens publient la 31e édition de leur calendrier annuel, dont la vente finance la Children’s Hospital Foundation pour la recherche sur les grands brûlés. Et ils poussent le professionnalisme jusqu’à proposer six calendriers thématiques différents : le classique, « beaux visages et sourires chaleureux », le spécial chiens, le spécial chats, le spécial chevaux, la version multi-animaux (koalas, chiens de prairie, chevreaux …), et la nouveauté, la version « héros », avec fumée et flammes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

En France, il existe désormais un championnat de France du plus beau calendrier de pompiers. L’édition 2022 avait été remportée par la ville d’Annemasse, mais le thème était plus sage, et il y avait moins de pectoraux épilés : ils avaient recréé des affiches de films célèbres.

À quand un calendrier polynésien ? Ce ne sont ni les « bogosses » ni les belles causes à défendre qui manquent chez nous. En attendant, les admirateurs peuvent passer commande chez nos amis australiens sur leur site internet dédié.