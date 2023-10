Air Tahiti Nui rouvre les portes de l’Asie

Air Tahiti Nui reprend ses deux rotations hebdomadaires vers le Japon jusqu’en mai prochain. Le premier vol pour Narita a décollé ce lundi matin avec à son bord 290 passagers – dont une délégation d’une vingtaine de professionnels qui vont tenter de convaincre les tours-opérateurs japonais de promouvoir davantage le fenua.

La route vers l’Asie est réouverte. Après plus de trois ans d’arrêt, Air Tahiti Nui a officiellement repris ses deux rotations hebdomadaires vers le Japon. Le premier vol a eu lieu ce lundi matin avec à son bord 290 passagers qui débarqueront à l’aéroport de Narita après un vol direct d’une durée de 11h30. Pour la compagnie « très attachée » au marché japonais « même si c’est difficile en ce moment », il est grand temps de se repositionner sur la destination. Pour rappel, la liaison avait été suspendue au début de la crise Covid, et l’intransigeance des autorités japonaises a perduré plus longtemps qu’ailleurs. C’est il y a un an seulement, en octobre dernier, que la demande de visa a été supprimée pour les séjours de moins de trois mois.

« Convaincre les tours-operateurs japonais »

Les restrictions sanitaires liées au Covid ont quant à elles été levées au mois d’avril… Période à laquelle Air Tahiti Nui a remis ses vols en vente. À l’heure actuelle « le tourisme vers le Japon à très bien repris » mais « les Japonais voyagent bien moins que par le passé, avant la crise » selon Yann Masingue, directeur régional Polynésie de la compagnie. Un gros travail de promotion « pour développer la route » a été entrepris par les équipes d’ATN au Japon de concert avec Tahiti Tourisme. Sur ce premier vol, on retrouve d’ailleurs une délégation de professionnels locaux missionnés « pour aller convaincre les tours-operateurs japonais » à l’occasion d’un workshop prévu le 2 novembre.

« Découvrir un nouveau pays »

Mis à part les spécialistes du tourisme, ce matin à l’aéroport beaucoup d’amoureux de la destination qui sont heureux de pouvoir redécouvrir les Nippons et leur culture, mais aussi de nombreux aventuriers et des familles qui ont profité de l’occasion pour réaliser un rêve. « On a toujours voulu partir au Japon, c’est une belle destination, » se réjouit Imera qui va « découvrir un nouveau pays » avec sa petite famille. Pour ce premier voyage en Asie, ils ont prévu de visiter les ville de Tokyo, Osaka, Kyoto et se tâtent à descendre jusqu’à Hiroshima… « Comme c’est une première fois, on ne sait pas trop à quoi s’attendre, mais on sait que ça va être une belle surprise ».

Une pause de mai à octobre ?

Et les surprises ont commencé dès ce matin à l’aéroport puisque Air Tahiti nui a prévu de quoi plonger ses passagers dans le bain dès l’enregistrement. Ambiance « Empire du soleil levant » aux guichets donc, mais aussi découverte gustative de bonne heure avec des mets japonais distribués à chaque passager. Une manière pour la compagnie aérienne de marquer les esprits et de célébrer cette nouvelle page à écrire avec le marché japonais. Pour le moment, la liaison Papeete-Narita est ouverte jusqu’au mois de mai, date à laquelle ATN fera un bilan sur la destination avant de reprendre éventuellement le tronçon en octobre.