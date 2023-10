Papenoo : le pont pour sécuriser la traversée du gué Vaitamanu est en service

En chantier depuis 6 mois, le pont « Pufau » est officiellement en service. La passerelle va permettre aux nombreux usagers de la vallée « de traverser le gué en toute sécurité ». Mais ils devront aussi continuer de consulter le feu à l’entrée de la vallée.

C’est fait. Les travaux entrepris depuis avril sur le pont traversant la rivière Vaitamanu, situé dans la vallée de Papeno’o, sont terminés. « Comme planifié et grâce à une météo clémente, les travaux de renouvellement du pont ont duré moins de 6 mois », annonce Marama nui, la filiale d’EDT, dans un communiqué. La toute nouvelle passerelle baptisée « Pufau » va permettre aux nombreux usagers de la vallée « de traverser la Vaitamanu en toute sécurité, quel que soit le niveau de cette dernière ». Ce chantier représente un investissement de plus de 80 millions de francs, dont environ 85% de dépenses locales. Pour rappel, la traversée du gué Vaitamanu s’avère « extrêmement dangereuse » en cas de crue puisque l’élévation du niveau du cours d’eau peut être rapide et importante. Le feu situé au niveau de la guérite en entrée de vallée de Papeno’o doit tout de même être consulté avant d’envisager de circuler plus en amont.

Avec communiqué