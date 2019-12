Anapa Uira est le seul groupe composé uniquement d’hommes. Il a mis en avant l’homme et son orgueil et qui malheureusement « oublie de s’écouter ».

Anapa Uira est la seule formation de ce Hura Tapairu composée uniquement d’hommes. Tous travaillent à EDT et sont câbleurs, monteurs de poteaux, dépanneurs de lampadaires, tireurs de câbles ou encore ingénieurs de groupe. C’est la deuxième année consécutive que Anapa Uira participe au Hura Tapairu. L’an dernier leur formation n’était au contraire composée que de femmes « dans notre entreprise on s’intéresse aussi à la culture et nous aussi on fait la parité. L’an dernier les femmes et cette année c’est nous».

« Te Tika tika » ou l’homme est le thème que ces aito ont choisi de mettre en scène cette année et Kaley Teriitahi a été leur chorégraphe. Lucien Teavai et Davy Oopa les compositeurs ont voulu mettre en avant l’homme dans toute sa splendeur, avec ses bons et ses mauvais côtés. L’homme qui se prend pour « le centre du monde (…) qui oublie de s’écouter (…) et fait aussi de mauvaises choses et ne s’en rend pas compte », comme nous l’indique Davy Oopa.