Course poursuite du 28 novembre : le conducteur sera jugé le 2 janvier

L’homme qui avait été pris en chasse par la police jeudi dernier, blessé trois policiers et percuté plusieurs véhicules, avant d’être arrêté aux 3 Brasseurs, passait ce lundi en comparution immédiate. Il sera jugé le 2 janvier mais on en sait déjà un peu plus sur les circonstances de cette poursuite.

Selon nos confrères de Tahiti Infos, cet homme de 40 ans est un SDF qui ne possède pas le permis de conduire et qui a déjà été condamné à six reprises, dont cinq pour conduite sans permis. Ce qu’ignorait apparemment l’ami qui lui avait prêté la Clio de location qui a fini sa course sur le front de mer de Papeete.

Le conducteur a déclaré que se sachant porteur de paka, et sans permis, il avait paniqué à la vue d’un contrôle de gendarmerie à Mahina. Le contrôle d’alcoolémie s’est révélé positif.

Le tribunal a renvoyé l’affaire au 2 janvier, pour permettre la saisine des assurances et du Fonds de garantie automobile. Car au total, entre blessures corporelles et dégâts matériels, il aura fait 7 victimes en 10 kilomètres.