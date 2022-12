Hydrocarbures : des tarifs avantageux pour tous les navires à grande vitesse

Les navires à grande vitesse qui assurent les dessertes interinsulaires vont tous pouvoir bénéficier de tarifs avantageux : le texte a été adopté par 35 voix à l’assemblée ce matin.

Réunie à l’occasion de la 7e séance de la session budgétaire, l’assemblée s’est prononcée en faveur de la modification de la délibération du « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures ». Ce fond, un compte budgétaire d’affectation spéciale créé pour stabiliser les fluctuations du coût d’importation des hydrocarbures et éviter leur répercussion sur les utilisateurs professionnels, est né en 1984. Il assure aussi une différenciation du prix des hydrocarbures entre les différents utilisateurs pour permettre à certains usagers de bénéficier de tarifs plus avantageux, en vue de soutenir leur activité économique. Depuis, le paysage du transport maritime local a beaucoup évolué. Et si à l’époque il avait été convenu de différencier les navettes assurant la desserte interinsulaire entre Tahiti et Moorea, plus rapides, et les navettes assurant la desserte interinsulaire entre les autres îles, aujourd’hui cette distinction n’est plus possible. Les navettes dites rapides mais aussi standard assurent autant les liaisons entre Tahiti et Moorea que celles vers les autres îles. Pour le gouvernement il s’agit donc simplement d’une modernisation des textes. « Les navires à grande vitesse pourront garder leur tarifs actuels sans les augmenter. Et puis maintenir des prix concurrentiels, ça profite à la population », argumente Luc Faatau, représentant Tapura et rapporteur du texte.