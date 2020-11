Ia Ora Na, la première ligne de Miss Tahiti Cosmetics

Le comité Miss Tahiti a annoncé vendredi le lancement de Miss Tahiti Cosmetics et de sa première ligne de produits de beauté, élaborés en collaboration avec 5 Miss Tahiti. Quatre produits sont déjà disponibles sur le site Internet dédié.

Un monoi « secret des vahine », un monoi de bronzage, une brume capillaire et un gommage au sable fin de Bora Bora sont les quatre premiers produits nés des envies et des besoins des Miss Tahiti, qui les partagent désormais avec le reste du monde sur un nouveau site Internet, Miss Tahiti Cosmetics. Trois autres devraient suivre en début d’année prochaine. Point commun de la gamme Ia Ora Na, un parfum aux notes fleuries d’ylang-ylang, de tipanier et de tiare, mais pas seulement, explique Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019-2020, qui se transforme pour l’occasion en « commerciale » de choc.

Le comité Miss Tahiti élabore ces produits depuis trois ans, dit sa présidente, Leiana Faugerat. La gamme aurait dû être lancée lors de l’élection de Miss Tahiti 2020, « mais l’élection n’ayant pas eu lieu, on a décidé de reprogrammer le lancement pour les fêtes de fin d’année. » Et comme le souligne Matahari Bousquet, la ligne Ia Ora Na devrait aussi être disponible à l’avenir dans les boutiques et les spas d’hôtels, les aéroports et quelques boutiques locales.

C’est avec le Laboratoire de cosmétologie de Papara d’Olivier Touboul, partenaire de longue date de Miss Tahiti, que ces produits ont été mis au point. Les 5 Miss Tahiti associées au projet – Mehiata Riaria, Vaimiti Teiefitu, Hinarere Taputu et bien sur la miss régnante, Matahari Bousquet – ont à la fois nourri l’inspiration du laboratoire et contribué à l’élaboration des produits.

Faire de Ia Ora Na une expression aussi connue dans le monde que Aloha

« Je voulais absolument un nom polynésien, dit Leiana Faugerat, parce que l’identité c’est d’abord des produits de notre fenua.»