Les Aventuriers du Pacifique : le tome 3 sort lundi

Daniel Pardon s’est donné pour mission de sortir de l’oubli les nombreux aventuriers qui ont sillonné le Pacifique depuis le XVIe siècle et, pour beaucoup, sombré dans l’oubli. Le troisième tome d’une série de 5 livres, avec à nouveau 20 personnages hauts en couleur.

Missionnaires, explorateurs, militaires ou homme d’affaires, ils avaient tous mis le cap sur l’Océanie à la recherche du paradis terrestre que de rares marins évoquaient, et surtout à la recherche de terres à conquérir, de ressources à s’approprier, d’âmes à convertir. Daniel Pardon en a identifié une centaine, et distille leurs biographies, 20 à la fois, dans chaque volume de ses « Aventuriers du Pacifique ». Le tome III , édité par Api Tahiti, est disponible dès lundi en librairie.

Parmi ces 20 portraits, l’auteur en cite deux qu’il trouve particulièrement intéressants : John Bates Thurston qui a débarrassé Fidji d’une émanation du Ku Klux Klan, et James O’Connell, qui découvrit la cité de Nan Madol en Micronésie, vestiges monumentaux d’une civilisation disparue.

On y trouve aussi des personnages dont on connaît les noms sans connaître l’histoire, comme Marion-Dufresne, massacré par les Maori, ou Bruny d’Entrecasteaux envoyé à la recherche de La Pérouse et qui mourut du scorbut après avoir raté son objectif de quelques milles nautiques…

Comme dans les deux tomes précédents, l’auteur garde un ton vif et clair et une mise en page aérée, richement illustrée. L’ouvrage est disponible dès lundi dans les librairies du fenua.