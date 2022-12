Ia Ora Te Nuna’a se dévoile

Ia Ora Te Nunaa, fondé la semaine dernière par Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau, s’est officiellement présenté aux médias ce matin. Le premier congrès du jeune parti est prévu pour février. D’ici là, ce sont la création de comités communaux, de quartiers voire familiaux, et de comités thématiques, ainsi que l’élaboration du programme des élections territoriales qui occupent les cadres.

« Un programme humaniste de transformation sociale et démocratique », c’est ce que veulent proposer les fondateurs de Ia Ora Te Nunaa. Autour d’eux, on retrouve Marcel Tuihani, Léo Marais, ou encore Teura Tarahu-Atuahiva. Avec une charte des valeurs somme toute classique, puisqu’il y est question de justice sociale et de pouvoir d’achat, de la protection et la valorisation de l’environnement, de la décentralisation des archipels et du respect du débat démocratique et de l’identité plurielle des Polynésiens.

Mais des valeurs, disent-ils, qui restaient lettre morte au Tapura, parce qu’ils n’étaient pas écoutés en interne, explique le président du nouveau parti, Teva Rohfritsch.

Et les élections législatives ont confirmé que la population ne supportait plus cette manière de faire, dit le sénateur, celle d’un « gouvernement qui vit dans une bulle. »

Est-ce une réelle nouveauté ou un remake d’épisodes précédents ? S’ils ont beaucoup insisté sur la place que Ia Ora te Nunaa veut laisser à la jeunesse, les fondateurs sont de vieux routiers de la politique, comme ils l’admettent eux-mêmes. Mais l’expérience a du bon, rappelle Nicole Bouteau : « On ne s’improvise pas à gouverner un pays du jour au lendemain. »

Ce sont eux, disent-ils, qui se sont sentis trahis par leur ancien parti et son président. Et l’ex ministre de l’Économie et des Finances attaque avec force une fiscalité héritée de l’époque du CEP, qui a besoin d’une rénovation importante. Il est particulièrement critique sur la TVA sociale, qu’il accus d’être responsable de 3 points d’inflation : lui avait proposé d’affecter « un ou deux points » de TVA à la PSG, sans créer de nouvelle taxe.

Ia Ora Te Nunaa est en train de constituer des comités communaux, des comités de quartier, et même familiaux, ainsi que des comités thématiques, par exemple sur le sujet de la jeunesse autour de Jason Vii, jeune biologiste marin qui est l’un des collaborateurs de Teva Rohfritsch au Sénat. La santé est également mise au premier plan, avec la présence du président du Syndicat des médecins libéraux, Didier Bondoux, qui veut « une nouvelle façon d’approcher les choses, parce que la santé c’est aussi le bien-être. »

Le programme pour les territoriales est en cours d’élaboration. Le premier congrès de Ia Ora te Nuna’a est prévu pour février 2023.

Teva Rohfritsch est l’Invité de la rédaction mardi 13 décembre, en direct sur Radio1 et sur notre page Facebook, de 11h30 à midi.