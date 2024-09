Ice, violence et harcèlement scolaire : « Il faut que tout ça s’arrête »

À l’occasion du lancement de sa première campagne de sensibilisation, le collectif contre la violence, fondé par Terainui Hamblin-Ellacott, appelle la population à se mobiliser ce samedi 28 septembre. Le rendez-vous est donné à 7h30 devant l’école To’ata pour une marche blanche jusqu’à Tarahoi. Un rassemblement « symbolique » à l’issue duquel une liste d’actions, pour lutter contre les fléaux de l’ice, du harcélement et de la violence sera remise aux autorités. L’objectif : les pousser à agir.

Après avoir sollicité, sans succès, les autorités pour le lancement d’une campagne de sensibilisation sur les problématiques de l’ice, de la violence et du harcèlement scolaire, le collectif a décidé de prendre les choses en main. Fondée en 2015, suite au décès tragique de son frère Sandy, mort sous les coups à Bora Bora, l’association de Terainui Hamblin-Ellacott a lancé sa propre campagne. Selon la fondatrice, les années ont passé mais « les choses ne vont pas mieux ». Depuis une semaine, des visuels circulent, représentant trois jeunes personnages : l’un bâillonné, une corde autour du cou, l’autre consommant de l’ice, et enfin, un élève triste. Ces images, rendues possibles grâce au soutien d’entreprises privées et de particuliers, visent à frapper les esprits.

Il y a un vrai manque de prévention

« Depuis le lancement de cette campagne, nous avons reçu de nombreux messages de parents d’enfants harcelés ou violentés à l’école, ou encore de parents dont les enfants sont tombés dans l’ice, déplore Terainui. Nous avons financé cette campagne et nous souhaitons maintenant la transmettre aux services du Pays concernés, afin de sensibiliser davantage les jeunes. Il y a un vrai manque de prévention. On laisse faire, on ne dit rien, et c’est comme si on cautionnait ce qui se passe aujourd’hui. »

« Il faut des actions immédiates »

Et c’est là tout l’enjeu du rassemblement prévu ce samedi entre l’école To’ata et la place Tarahoi à partir de 7h30. « Il est temps que parents et enfants se lèvent pour dire aux institutions qu’il faut des actions plus fortes », insiste encore la fondatrice du collectif. Des mesures concrètes, sur lesquelles le collectif a déjà réfléchi, seront exposées à la fin de la marche. « Nous remettrons une liste d’actions à l’État, au Pays, et aux communes. Il faut des actions immédiates. On ne veut plus d’études, plus de réunions. »

En attendant la mise en œuvre de ces actions, le collectif compte bien poursuivre sa campagne et donner de la visibilité à ses affiches qui tapissent les bus et panneaux publicitaires du fenua. Très active sur les réseaux sociaux, la femme de Steeve Hamblin n’a pas non plus oublié les plateformes comme TikTok, Instagram et Facebook. Depuis quelques jours, plusieurs centaine de personnes ont déjà ajouté le cadre « Stop à l’ice, au harcèlement et à la violence » à leur photo de profil.