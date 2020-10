Îles Cook : l’ancien Premier ministre dénonce l’attitude de la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande n’a jamais soutenu l’accession des Îles Cook aux Nations Unies, reproche Henry Puna, qui est candidat au poste de Secrétaire général du Forum des îles du Pacifique.

Henry Puna, Premier ministre des Îles Cook pendant 10 ans, a quitté ses fonctions le 1er octobre. Une décision qu’il avait annoncée en juin dernier, car il a l’intention de proposer sa candidature en tant que Secrétaire général du Forum des îles du Pacifique (lire encadré).

Selon Radio New Zealand, durant ses 10 années en tant que Premier ministre des Îles Cook, il a demandé à plusieurs reprises le soutien de la Nouvelle-Zélande pour que les Cook, en « libre association » avec le pays du grand nuage blanc, puisse jouer un plus grand rôle international, particulièrement en devenant membre des Nations Unies – les Cook y sont reconnues en tant qu’État mais n’en sont pas membres. Elles ne sont pas non plus sur la liste des territoires non autonomes dont la Polynésie française fait partie depuis 2013.

Un soutien qu’il n’a jamais obtenu de son grand frère kiwi : la position de la Nouvelle-Zélande a toujours été que les ressortissants des Cook devraient d’abord renoncer à leur citoyenneté néo-zélandaise. « Je suis déçu que les gouvernements néo-zélandais précédents ne nous aient pas donné l’occasion d’en parler sérieusement », mais il croit que le sujet peut encore être discuté et résolu dans une « discussion d’adultes ».