Importation et trafic d’ice : 5 ans de prison ferme pour les deux cerveaux

Six personnes comparaissaient pour importation et trafic d’ice, suite à l’arrestation en décembre dernier d’un des « cerveaux » à son retour de Los Angeles, avec 884 grammes de drogue dans ses bagages. Il n’en était pas à son coup d’essai. Le parquet estime qu’avec son complice et co-financeur, il avait écoulé de l’ice à Tahiti pour une valeur de plus de 200 millions de Fcfp.

Les deux hommes à l’origine du trafic, l’un gérant du snack Le Croissant d’Or à Faa’a, l’autre agent de facturation à la mairie de Faa’a, avaient le même problème : un goût grandissant pour l’ice, et un amour des jeux d’argent : « ma deuxième drogue c’est le jeu, dit l’un d’entre eux. Les combats de coqs surtout, j’ai eu plus de pertes que de gains. » « C’est un peu le principe du jeu, » lâche le juge.

Ils s’étaient associés à 50/50 pour le financement et la revente. Le premier, Vincent Yen Tchin Soi, qui a effectué 4 voyages à Los Angeles entre février 2018 et décembre 2020 ; le second, Temarii Tinorua, a aussi effectué un voyage pour son compte personnel. Au total, les deux hommes reconnaissent un total importé avoisinant les 2 kilos d’ice.

Les deux trafiquants sont relativement prudents : ils évitent d’utiliser leurs téléphones quand il s’agit d’affaires, ne tiennent pas de comptabilité, assurent-ils – du moins l’enquête n’a rien retrouvé sur ce plan – et la drogue importée est confiée à un seul contact, Moanatea Maruhi, qui met en place un petit réseau de revendeurs, dont Teriirere et Iosepha Teriitapunui. Le quartier « Sétil » est l’épicentre du trafic.

En septembre 2020, les gendarmes de Faa’a se rendent compte d’un trafic d’ice, stockée et reconditionnée dans un cabanon que possède Moanatea Maruhi. L’ouverture d’une enquête préliminaire s’accompagne d’écoutes téléphoniques, d’observations sur le terrain et d’investigations financières. Le gérant du snack a notamment pour habitude de racheter des tickets de jeu gagnants à ses clients, qu’il paye en liquide, pour ensuite se faire payer par La Pacifique des Jeux et ainsi blanchir une partie des gains du trafic d’ice. Tous deux s’achètent voitures, jetski, moto de grosse cylindrée et montres de luxe. Temarii Tinorua finance en partie des travaux chez son ex-compagne, notamment une piscine. Elle est accusée de recel.

Vincent Tchin Soi et Temarii Tinorua ont été condamnés à 5 ans de prison ferme, et leurs biens sont confisqués, y compris la maison et le terrain du premier ; Moanatea Maruhi, à 4 ans ferme ; Iosepha Teriitapunui à 3 ans ferme. Son frère Teriirere Teriitapunui a écopé de 2 ans dont un an ferme. Enfin Paola Teihotaata a été condamnée à un an de prison avec sursis, et ses deux voitures et son scooter son également confisqués.