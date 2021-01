Trophées du Sport 2021 : tout le palmarès

Le remise des Trophées du Sport s’est déroulée hier soir en comité restreint, mais dans une ambiance chaleureuse. Au niveau individuel, les surfeurs polynésiens se démarquent : Vahine Fierro, Mihimana Braye et Kauli Vaast ont chacun remporté un Trophée. C’est Tuarai Hery, champion de France de taekwondo élite, qui remporte le Grand prix du public 2021.

LE PALMARES DES TROPHEES DU SPORT 2021 Première partie Prix spécial Equipe femme 2021 = Tiki Tama (beach soccer) Prix spécial Equipe homme 2021 = Sélection de Tahiti de badminton Prix spécial Sports traditionnels femme 2021 = Mahe Tchang (lever de pierre) Prix spécial Sports traditionnels homme 2021 = Tainui Lenoir (grimper au cocotier) Prix spécial Handisport femme 2021 = Alexandra Caldas (rame avec Alexandra, aviron) Prix spécial Handisport homme 2021 Allgower Marua’e (Va’a) Prix spécial Evènement 2021 = Vohi Challenge Deuxième partie Prix spécial Ambassadeur Air Tahiti Nui 2021 = Kauli Vaast Prix spécial Sports extrêmes 2021 = Samuel Zijp (ATN Summit Challenge) Prix spécial Légende du sport 2021 = Roberto Cowan (moto cross, va’a, musculation) Prix spécial Vague de l’année 2021 = Nainoaiki David Prix spécial Sport-santé 2021 = Denis Tekurio Troisième partie Prix spécial Espoir femme 2021 = Vaihei Samin Prix spécial Espoir homme 2021 = Kauli Vaast Prix spécial Athlète femme 2021 = Vahine Fierro Prix spécial Athlète homme 2021 = Mihimana Braye Grand Prix du public = Tuarai Hery

Parole à Simoné Forges Davanzati, organisateur des Trophées du Sport :

Etes-vous satisfait de cette édition ?

« Oui, je remercie le ciel car on peut dire que c’est un peu un miracle qu’elle ait pu avoir lieu compte tenu des obstacles rencontrés cette année. C’est toujours un plaisir pour moi de voir ces sportifs recevoir des prix car je sais que la reconnaissance c’est quelque chose d’important. Ces sportifs donnent des bonnes énergies positives à tout le monde. Faire du sport, c’est prendre soin de soi, prendre soin de cette « machine » merveilleuse qu’est le corps humain. En travaillant dans son fa’a’pu…peu importe comment, notre corps a besoin d’activité physique. »

Quelques mots sur les lauréats ?

« J’ai fait enlever le mot « meilleur » des trophées. Ces prix relèvent certes d’une analyse des performances mais on compare l’incomparable avec des disciplines différentes, donc cela relève plus du coup de cœur qu’autre chose, sinon il faudrait faire quatre catégories pour chacune des 40 fédérations et cela serait ennuyeux pour tout le monde. Le but est de mettre en lumière les valeurs du sport et les sportifs polynésiens. On est pas « meilleur » parce qu’on reçoit un trophée. Je suis satisfait car 100% des athlètes contactés ont joué le jeu en voyant leurs vidéos, en remplissant leurs fiches, en contactant leurs parents à Tahiti pour les représenter. Merci à eux de tout cœur. »

Etes-vous satisfaits de la médiatisation ?

« Oui, vraiment. Environ 150 000 personnes ont été touchées par les publications Facebook de la page nouvellement crée « Les Trophées du sport de PF », sans compter les innombrables publication des médias mainstream la Dépêche, Radio 1, Tiare FM et Sport Tahiti. Le pari d’associer réseaux sociaux et médias mainstream a été gagné, cela me fait plaisir pour nos sportifs et pour les 22 partenaires et sponsors du concours qui ont eu le courage de s’associer au concours lors de cette année particulière. »

Comment envisagez-vous la suite ?

« Cette année a été une année de transition. Je vais pouvoir préparer l’édition 2022 beaucoup plus tôt cette fois, dès début février. Certains partenaires m’ont déjà contacté pour cela. En espérant un apaisement de la situation sanitaire, j’espère pour la 8e édition pouvoir de nouveau compter sur l’appui du Pays et également celui du Comité olympique de Polynésie française. Je pense que le COPF ressortirait gagnant d’un partenariat avec les Trophées du sport dans le but de promouvoir l’organisation des Jeux du Pacifique de 2027 en Polynésie, aussi dans le but d’apporter un plus à la stimulation positive de notre jeunesse. »

Vous avez tenté de collaborer avec le Comité olympique de Polynésie française ?

« Ces dernières années, j’ai adressé chaque année un mail à la direction du COPF pour que ce dernier demande aux fédérations de proposer leurs candidats. Pour cette édition, je suis allé les voir dès août 2020 pour les inclure dans l’édition 2021. On avait convenu une inclusion de trois membres du mouvement sportif dans un jury de sept en repassant l’ensemble au crible et en s’accordant sur les critères de sélection. On avait également prévu de créer deux ou trois prix supplémentaires pour le monde associatif…Tout ça était prévu cette année, nous avons échangé et travaillé ensemble sur une période de six semaines avec l’équipe dirigeante du COPF mais cela a avorté au dernier moment malheureusement, la situation sanitaire ayant apporté à mon sens beaucoup de fébrilité, ce qui est compréhensible. Je compte revenir vers eux dès février 2021 en espérant que l’on puisse cette fois aboutir notre collaboration. »