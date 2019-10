Importation illégale de plantes : la cour d’appel confirme les peines de prison avec sursis pour Jean Claude Tang et sa femme

Peines de prison confirmées en appel pour Jean-Claude Tang et sa femme Myrna Raoulx, soit six mois avec sursis pour avoir importé illégalement des plantes interdites au fenua en 2017.

Le délibéré relatif à l’importation de plante illégale par le chargé de mission à la présidence Jean-Claude Tang et sa femme Myrna Raoulx a été rendu jeudi matin. La cour d’appel a maintenu la condamnation du chargé de mission à la présidence Jean-Claude Tang à 6 mois de prison avec sursis. En revanche, il obtient une réduction de sa peine d’amende, qui passe de 2 millions à 800 000 Fcfp.

Pour rappel, avec trois autres personnes, Patricia Hoata la présidente de la fédération des horticulteurs, l’horticulteur Hans Rauscher et un agent du SDR, ils avaient en 2017 importé illégalement de France 3 000 plants interdits, tels que des oiseaux de paradis, des palmiers ou encore des orchidées. Ces plants avaient été placés dans 22 cartons et ont été découverts par la douane. Le tout ne correspondait évidemment pas au listing validé par un agent du service phytosanitaire, contacté par les horticulteurs, sans vérifier le contenu des paquets. La délégation était en fait de retour du salon de l’agriculture à Paris et en avait profité pour faire des achats sur le marché de Rungis, notamment avec la carte de crédit de Jean-Claude Tang qui avait nié être au courant du contenu des colis de plantes.

A lire: Trafic de plantes une épine dans le pied de Jean-Claude Tang