Taina Calissi revient à l’art après une longue parenthèse, avec une exposition qui s’ouvre le 5 septembre dans un lieu inattendu, le restaurant Ô Belvedère de Pirae. Peintures, dessins, écrits, vidéo et installations participatives sont au programme. Et il sera même possible d’y aller… en hélicoptère.

Elle n’avait pas exposé depuis 20 ans : « J’avais mis en place dans les années 2000 un festival des artistes de Polynésie, avec 150 artistes sur la place To’ata, mais j’étais restée en backstage. » Pour son retour d’artiste sous l’œil du public, Taina Calissi frappe fort.

L’exposition s’ouvre le 5 septembre et restera en place 10 jours. Elle est intitulée « In Between Worlds », entre les mondes, «parce que j’aborde des sujets doubles, la terre et la mer, l’homme et la femme, le rêve et la réalité, et bien entendu notre métissage ». Mais Taina ne veut pas enfermer son style dans une seule définition.

Pourquoi exposer au restaurant du Belvédère et non pas dans une galerie ? « D’abord parce que ce sont des grands formats, et qu’il y en en nombre, et je veux que les gens soient à l’aise pour se balader. J’aime beaucoup comment l’endroit a été réorganisé avec de grandes entrées de lumière, de grandes baies vitrées, et c’est vrai que je pense que c’est un endroit pour les artistes. Et lorsque j’ai proposé à Julien en Cathy, les propriétaires, d’y exposer mes créations, ils ont été immédiatement enthousiastes ». Peintures, dessins, écrits (une édition spéciale à 100 exemplaires, intitulée « Entre les maux mots »), une vidéo réalisée en collaboration avec Nyko PK16, et des installations auxquelles le public pourra ajouter « son grain de sel » sont au programme.

Pour le vernissage du 5 septembre, les navettes du restaurant permettront à ceux qui ne veulent pas conduire jusqu’au restaurant. Mais Taina, dont la carrière professionnelle s’est principalement déroulée chez Air Tahiti Nui, met sur pied une autre façon, plus originale, de rejoindre le lieu d’exposition.

Un événement artistique totalement original à ne pas manquer, dès la semaine prochaine.

Infos pratiques

In Between Worlds

Exposition de Taina Calissi, du 5 au 15 septembre au restaurant Ô Belvédère. Le restaurant sera exceptionnellement ouvert tous les jours le temps de l’exposition.

Vernissage le jeudi 5 septembre à partir de 17h30, soirée de clôture le 14 septembre.

Pour découvrir le travail de Taina, rendez-vous sur sa page Facebook

Pour les packages hélicoptère : Tahiti Nui Helicopters