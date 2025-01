Incendies : plus de 30 000 habitants de Los Angeles à évacuer

Les pompiers de Los Angeles luttent contre d’importants incendies depuis mardi matin. Ils annoncent le décès d’au moins deux personnes et la prise en charge de « nombreux blessés ». Plus de 30 000 habitants sont sous le coup d’un ordre d’évacuation, alors que les feux prennent de l’ampleur. Près de 30 km2 et « au moins 1 000 structures » ont déjà brûlé.

Plus de 1 400 pompiers sont dans l’attente de renforts à Los Angeles. La principale métropole de la côte Ouest américaine est touchée par de violents incendies depuis mardi. Renforcés par le vent chaud de l’hiver, avec des rafales allant jusqu’à 95 km/h, les feux sont alimentés par une végétation aussi sèche qu’abondante, dans une région où il n’a plu que 25 mm depuis mai. Ils ont démarré dans le quartier huppé de Pacific Palisades, au nord-ouest de Los Angeles, où résident plusieurs célébrités tels que Jennifer Aniston, Steven Spielberg ou Ben Affleck.

D’après les pompiers, plus de 30 000 habitants font l’objet d’un ordre d’évacuation. Les images prises sur place montrent des familles entières tentant de fuir en voiture, au milieu d’importants bouchons. Certains ont abandonné leur véhicule sur l’autoroute et les autorités ont dû déployer des bulldozers pour permettre aux camions de pompiers de circuler. Les dégats ont déjà privé plus de 180 000 personnes d’électricité, un chiffre qui pourrait rapidement à 500 000, selon les fournisseurs.

« Plus de 20 kilomètres carrés ont brûlé et l’incendie prend de l’ampleur. Le feu n’est pas du tout maîtrisé. On estime à 1 000 le nombre de structures détruites », expliquait ce matin le chef des pompiers du comté Anthony Marrone. Les soldats du feu ont fort à faire, car d’autres foyers se sont déclarés en d’autres endroits de la ville. C’est notamment le cas dans les quartiers d’Altadena et Pasadena, au nord-est de la mégapole, ou l’incendie fait rage sur « plus de 8 km2« sans être maîtrisé. « Deux civils ont été tués » annoncent les pompiers. D’autres incendies sont signalés dans la vallée de San Fernando ou dans le comté de Riverside. Des enquêtes ont été lancées pour en déterminer les causes. Pour compléter les effectifs, tous les pompiers en congés ont été mobilisés.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence. Il participe à des réunions avec les différentes autorités locales et fédérales, dont la Maison Blanche, pour donner une « réponse coordonnée ». Le président Joe Biden, déjà présent en Californie avant l’incendie, est resté sur place. Des avions Canadair et des hélicoptères ont notamment réalisé « plusieurs centaines de largages » dans la nuit de mardi à mercredi. Des opérations rendues difficiles par les rafales de vent, selon le groupe Coulson Aviation, qui déploie ses avions sur la catastrophe.