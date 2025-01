La France nomme son premier ambassadeur aux Samoa

En juillet 2023, Emmanuel Macron avait annoncé l’ouverture de la première ambassade française aux Samoa. Le nouvel ambassadeur vient d’être nommé : Guillaume Lemoine, ex-ambassadeur en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le décret de nomination du premier ambassadeur français aux Samoa a été publié le 8 janvier : c’est Guillaume Lemoine, qui a été ambassadeur de France en Papouasie-Nouvelle-Guinée de 2020 à 2024, qui présentera bientôt ses lettres de créance au gouvernement samoan.

Si la France avait établi des relations diplomatiques avec les Samoa depuis 1971, elle n’y disposait que d’un consulat et c’est l’ambassadeur en Nouvelle-Zélande qui était accrédité à Apia. « Cette première ambassade de France en Polynésie contribuera notamment à renforcer les liens entre les Samoa et les territoires français de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Elle facilitera également l’engagement de la France au sein du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) basé à Apia », indiquait un communiqué du ministère des Affaires étrangères.