Quel avenir pour la piscine municipale de Papeete ?

Fermée depuis le 23 décembre pour des travaux de « maintenance annuelle », la piscine municipale de Papeete accumule les retards en raison de problèmes techniques, notamment liés aux disfonctionnements de ses moteurs . Alors que sa réouverture, initialement prévu le 6, est espérée pour le 20 janvier, des questions plus larges se posent sur l’avenir de cet équipement qui est au cœur des réflexions de la mairie.

Construite pour les Jeux du Pacifique de 1971, la piscine municipale de Papeete montre des signes évidents d’usure. Moteurs défectueux, carreaux décollés, fissures dans le bassin… depuis des années, l’établissement est contraint de fermer ses portes plusieurs semaines par an en raison de « soucis techniques » sur ses trois moteurs. L’un d’eux est hors service, tandis que les deux autres enchaînent les pannes. Des problèmes récurrents que tout le monde connaît mais qui, pour l’instant, ne trouvent que des solutions temporaires. « Là, on touche une question un peu plus large sur le devenir de la piscine. Il y a différents travaux à mener… Est-ce qu’on garde l’équipement tel qu’il est ? Est-ce qu’on en refait un ? Est-ce que c’est un transfert au Pays ? Est-ce que c’est un bassin de 25m ? Ce sont des décisions politiques qui devraient se prendre prochainement, mais pour lesquelles je ne peux pas apporter de réponse pour le moment », explique Jean-Baptiste Raynal, du service des sports de la commune.

À la mairie, ce mercredi, on précise que la piscine est fermée au public depuis le 23 décembre dernier pour sa maintenance annuelle, qui coïncide traditionnellement avec la période des fêtes de fin d’année. La municipalité avait prévu de rouvrir le 6 janvier, après des interventions sur les moteurs, mais celles-ci ont été retardées par la fermeture des entreprises pendant les vacances. Malgré cela, le responsable du service des sports veut rester optimiste: « Nous, ça nous permet de continuer les petites interventions à mener dans le bassin : changer des carreaux qui se sont décollés, réparer des fissures… Là, pour le moteur, on a eu confirmation de l’entreprise pour un retour dans le courant de la semaine du 13. Donc on a bon espoir pour que ça rouvre le 20, le temps de remettre en eau et de faire les traitements. » Des propos prudents, au conditionnel, la mairie expliquant être tributaire de l’entreprise en charge des travaux.

Quoi qu’il en soit, à sa réouverture, l’établissement devra fonctionner « provisoirement » avec seulement deux moteurs, en attendant que des décisions engageantes ne soient prises. Côté communication, aucune annonce officielle destinée au grand public n’a encore été diffusée. Les nageurs découvrent souvent, à leur grande surprise, un mot affiché à l’entrée précisant que l’établissement est « fermé jusqu’à nouvel ordre ». La municipalité assure toutefois que les clubs de natation ont été informés. Pour l’instant, les usagers devront patienter encore près de deux semaines avant de pouvoir retrouver leur bassin.