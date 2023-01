Les Jamaïcains d’Inner Circle, connu entre autres pour ses tubes « Sweat (A La La La La Long) » qui a fait danser la planète, et « Bad Boys », BO du film éponyme, viendra se produire place To’ata, le 25 mars prochain. L’occasion pour le groupe de fêter avec le public tahitien ses 55 ans de carrière.

Ceux qui ont oublié le nom se souviennent forcément du son. Inner Circle, l’un des groupes les plus populaires de la Jamaïque des 70’s, et qui a explosé partout ailleurs dans les années 80 et 90, fête cette année ses 55 ans de carrière. Des bougies que le groupe né en 1968 dans les faubourgs de Kingston, en Jamaïque, est bien décidé à souffler avec le public tahitien. Rendez-vous à To’ata, donc, le 25 mars prochain pour un concert organisé par SA Productions, Tiare FM et Radio1 et qui promet de faire vibrer les fans de reggae, mais aussi de sons chauds et de rythmes dansants.

Du reggae, et même beaucoup plus

Car Inner Circle, toujours dirigé par les frères rasta Ian et Roger Lewis qui continuent de s’entourer de pointures de la musique « made in Jamaica », a su depuis longtemps transcender le créneau du reggae, en y intégrant, au fil d’un demi-siècle de carrière, de bonnes doses de pop, de hip-hop, de rock ou de soul. Des bars à touristes de leur débuts aux grandes scènes des festivals internationaux, des textes militants qui ont fait leur réputation dans les quartiers chauds de Kingston aux « hits » légers qui ont enflammé les dancefloors, le groupe a un seul fil rouge : l’énergie, qui lui a toujours permis de rester en contact avec son public et son époque. Il suffit de voir la longue liste des icônes avec qui Inner Circle a partagé l’affiche, la scène ou les studios. Une liste qui va de Ziggy Marley à Elton John, de Chance the Rapper à Jimmy Page, de Lauryn Hill à DJ Khaled, ou encore de Carlos Santana à Flo Rida.

Chansons cultes et feat. permanent

Après la disparition de son ancien chanteur principal, le vénérable Jacob Miller, qui leur a permis de signer plusieurs classiques du roots reggae, le groupe a résisté à l’épreuve du temps en continuant à innover toujours plus. C’est avec le chanteur Carlton Coffie et un nouveau batteur toujours dans le collectif, Lancelot Hall, que sort l’album Black Rose et surtout Bad to the Bone. Opus de référence sorti en 1992 il a accueilli sur le tard le mythique Bad Boys (parfois attribué, à tort, à Bob Marley lui-même), déjà sorti sur One Way cinq ans plus tôt, et devenu populaire en devenant la bande originale de la série Cops et de la franchise cinéma du même nom avec Will Smith et Martin Lawrence. Surtout, c’est le très « hot » single Sweat qui est resté dans les mémoires, avec les syllabes de son refrain : « la la la la la long ».

Des tubes qu’Inner Circle, forcément, offrira au public tahitien pour son anniversaire le 25 mars. Mais aussi pourquoi pas des sons plus actuels, puisque le groupe a aussi collaboré ces dernières année avec des stars de la scène hip-hop ou des étoiles montantes de la Jamaïque telles que Chronixx, Kabaka Pyramid, ou Jo Mersa Marley.

Inner Circle, en concert le 25 mars 2023 à To’ata. Les billets sont en vente sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour de Tahiti et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.