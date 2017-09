Innovation agro-industrielle : les jeunes polynésiens porteurs de projets innovants et originaux

Les lauréats du 1er concours de l’innovation agro-industrielle ont été présentés et récompensés lors de la cérémonie d’ouverture de la 32ème foire agricole.Lancé en juin dernier, ce concours a réuni 20 porteurs de projet et six d’entre eux ont été primés.

Transformation des fruits des Marquises, fabrication de cuir de poisson, développement de la production de vanille, produits à base de poissons fumés et production autour de la canne à sucre … les actions récompensées sont originales, s’appuient toutes sur de nouveaux marchés, allient tradition et modernité, font du développement durable leur cœur de métier et laissent entrevoir un très grand dynamisme dans un secteur plutôt conservateur.

Le 1er prix, récompensé à hauteur de 5 000 000Fcfp, a été remis à Tamatoa Chaze de la Compagnie du fruit marquisien. Associé aux produits Kaipeka de Renaud Coquille, une société pionnière dans la transformation de fruits des marquises depuis 2005, il étendra sa production à la surgélation des purées et concentrés de fruits, mais aussi des produits dérivés répondant aux besoins de la cosmétique ou de la pharmacopée.

Le 2ème prix revient à l’entreprise Ecocuir Tahiti de Haumanava Tixier, en collaboration avec Raihei Dudes, bénéficie d’une aide financière de 4 000 000Fcfp. Les deux associés se concentrent sur la fabrication de cuir de poisson, afin de proposer une nouvelle matière première au secteur de l’artisanat mais aussi de valoriser un déchet issu de la pêche, à Tahiti.

Le 3ème prix, de 3 000 000 Fcfp, a été attribué à Francky Tauatiti de Hotu Vanilla. Ce producteur de vanille, déjà récompensé au concours général de l’agricole à Paris, à six reprises (4 médailles d’argent et 2 médailles d’or entre 2010 et 2017), pour la qualité de sa vanille, a souhaité étendre sa production sous ombrière à grande échelle, afin de travailler sur une identification des paramètres environnementaux à suivre au travers de capteurs pour une amélioration de la productivité de l’or noir sur son île de Raiatea.

Hereiti Thieme de l’entreprise Iti’here production, a reçu le 4ème prix, récompensé à hauteur d’1 000 000 Fcfp. Ce porteur de projet, lauréat du jeu de l’entreprenariat en 2017, propose, sur l’île de Moorea, des préparations à base de poisson fumé (achards et rillettes) principalement avec de la bonite, une espèce peu valorisée jusqu’à ce jour.

Le 5èmeprix (aide d’1 million Fcfp) a été attribué à Marotea Vitrac de la société Avatea pour sa certification biologique de la production de canne à sucre et sa transformation en rhum.

Le 6ème prix,d’un montant d’1 000 000 Fcfp, a été attribué à To Monamona no Tahaa d’Ange NehelaniTehahe, agricultrice biologique en canne à sucre, qui proposera une production de sucre de canne locale afin de diversifier son utilisation.