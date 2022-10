Inscription des Marquises à l’Unesco : dernières étapes

Le Comité français au Patrimoine mondial de l’Humanité a entendu ce mardi à Paris, les experts polynésiens du dossier de candidature des îles Marquises à l’UNESCO, la quatrième depuis l’instruction du dossier. Une présentation suivie d’une séance de questions auxquelles participaient le ministre polynésien de la Culture et le maire de Ua Pou, île de l’archipel des Marquises.

« Ce dossier des Marquises est très complexe : c’est un bien mixte nature et culture mais aussi un bien en série, qui concerne toutes les îles des Marquises » a expliqué Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture en Polynésie. A l’issue de l’audition par le Comité français du Patrimoine de l’Humanité, il a rappelé les longues étapes de ce dossier de 700 pages, initié pour la première fois en 1993, a-t-il tenu à souligné, par Lucien Kimitete, ancien maire de Nuku Hiva disparu en 2002 dans un accident d’avion.

Pour la quatrième audition des acteurs de ce dossier de candidature, ce mardi à Paris, il s’agissait surtout de présenter le plan de gestion du possible futur bien inscrit au Patrimoine, mais aussi « la consultation qui a été faite au niveau de chaque île » et « l’accompagnement du dossier au niveau gouvernemental ». « On est sur une version quasi-définitive » assure Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Un dossier « inspirant »

S’il est impossible et bien gardé de savoir ce que le comité français à l’UNESCO a pensé du dossier, le ministre de la Culture se montre confiant. « Il semblerait que la présentation ait été appréciée » confie-t-il. « On a présenté quelque chose d’assez innovant. Le terme qui a été utilisé c’est « inspirant », pour les dossiers au niveau de l’Hexagone », a-t-il assuré. Le ministre se veut néanmoins prudent : « On verra comment ce comité va analyser le dossier, les recommandations qu’ils vont faire et l’acceptation, ou pas ».

Dans un communiqué, la Présidence de la Polynésie se montre plus enthousiaste : « Le travail de la délégation emmenée par le ministre de la Culture a été salué par les membres du Comité français du patrimoine mondial. Ils ont apprécié la présentation qualifiée « de très belle et émouvante », la forte mobilisation des Marquisiens, tout comme la solidité du dossier ».

« C’est un gros travail qui a été mené » a poursuivi le ministre, citant « les maires » qui « sont très impliqués depuis le début ». D’ailleurs, le maire de l’île de Ua Pou, Joseph Kaiha, était présent ce mardi. Comme le ministre de la Culture et les experts polynésiens, il s’est aussi exprimé devant le comité. « C’était un moment très important. Nous sommes impatients des retours », a-t-il affirmé. Concernant le plan de gestion, il devra réunir les associations de l’archipel mais aussi les communes. Le maire Joseph Kaiha a évoqué aussi la création d’associations dans chaque îles pour la gestion des biens. Car en effet, il s’agit bien de « passer impérativement par l’implication de la population toute entière, et particulièrement de la jeunesse ».

Soutien du président Emmanuel Macron

Joseph Kaiha voit aussi en ce bien « un plus pour le développement futur de la Polynésie ». Selon lui, « les dossiers comme Taputapuatea (le Marae de l’île de Raiatea inscrit en 2017, ndlr) et les Marquises sont vecteurs du rayonnement et de l’excellence de nos îles ». Pour le ministre, c’est aussi l’opportunité d’une meilleure visibilité de ces îles à 4h d’avion de Tahiti et par conséquent, du développement d’un tourisme qu’il souhaite « respectueux », « responsable » et « adapté à ce label ». Il s’agira non pas d’un tourisme de masse, insiste le ministre, mais d’un tourisme qui met « en avant ces atouts à la fois environnementaux et culturels ».

Prochaine étape : janvier 2023. À l’issue de cette audition, « si le dossier est refusé, on devra le reprendre quasiment à zéro. S’il est accepté, le comité fera certainement des recommandations », à prendre en compte avant janvier prochain, date à laquelle le dossier, « si le comité estime qu’il est complet et de qualité », sera définitivement déposé. Dès lors, il recevra le soutien officiel du Président de la République, comme il s’était engagé en juillet 2021, alors qu’il foulait le sol des îles Marquises.

S’engagera ensuite un an et demi d’étude assortie d’une mission d’évaluation sur le terrain. C’est seulement au terme de ce cycle d’évaluation, en juillet 2024, que l’UNESCO prendra la décision d’inscrire Te Henua Enata – Les îles Marquises sur la Liste du patrimoine mondial. Le maire Joseph Kaiha invoque « le “mana” de nos ancêtres polynésiens et marquisiens » pour que les îles Marquises passent avec succès ces étapes finales et que l’archipel soit enfin inscrit au Patrimoine mondial.

