Déjà mobilisés depuis plusieurs années autour des Jeux olympiques, les scolaires de la Presqu’île ont été invités à célébrer les « J-100 » de l’événement ce jeudi. Ils ont participé, chacun à leur manière, à un relais de la flamme symbolique partant de Tautira et allant jusqu’à Teahupoo. Une grande fête qui a rassemblé, au total, 600 élèves.

Les festivités autour du « J-100 » se poursuivent. Après la cérémonie organisée mercredi, par le Haut-commissariat qui a dévoilé la décoration officielle de son bâtiment en vue des Jeux olympiques, ce jeudi, ce sont les scolaires de la Presqu’île qui ont célébré l’événement. À l’initiative du collège de Taravao, avec l’aide de la communauté de communes Tereheamanu, de la DGEE, et du Cojo, les 17 écoles de Tahiti iti se sont prêtés au jeu d’un relais symbolique partant de la mairie de Tautira, traversant toutes les structures scolaires de la zone et allant jusqu’au PK0.

L’aboutissement d’un travail pédagogique

Une manifestation sportive, culturelle et populaire qui a fédéré élèves, parents et habitants. Pour les éducateurs qui articulent depuis longtemps déjà les programmes scolaires autour des Jeux olympiques, il s’agissait de l’aboutissement d’un long travail. « C’est le feu d’artifice, c’est le bouquet final, se réjouit Matthieu Landemaine, professeur d’EPS à l’origine du rassemblement. C’est vraiment le moment où on finalise tout ce qui a été fait depuis 3 – 4 ans. C’est une vraie réussite. »

« C’est symbolique, c’est rempli d’énergie »

Parmi les invités à cette grande fête, on pouvait retrouver de nombreux officiels, du milieu de l’éducation, du sport ou d’ailleurs. On a aussi noté la présence également de certains tavana, avec entre autres, Tearii Alpha, le maire de Teva i Uta et président de la communauté de commune de Tereheamanu, mais aussi Anthony Jamet et Tetuanui Hamblin pour Taiarapu Est et Ouest. Pour le Pays, c’est le président lui-même qui avait fait le déplacement. Il s’est d’ailleurs montré très enthousiasmé par ce rassemblement. « C’est symbolique, c’est rempli d’énergie, de joie, confie, un peu essoufflé, Moetai Brotherson après avoir couru quelques centaines de mètres aux côtés des élèves. On le voit dans le regard de tous ces enfants qui sont sur le bord de la route, de ceux qui participent en portant cette flamme polynésienne. C’est génial. »

Une flamme végétalisée

Le passage de cette « flamme polynésienne », faite de matières végétales et portée par 34 élèves toujours bien entourés, a été rythmé par plusieurs temps forts. Certains jeunes ont exécuté une flash mob sur le terrain du collège de Taravao, d’autres ont formé des haies d’honneur sur le passage des porteurs de flamme, quand certaines classes se sont réunies autour d’ateliers pédagogiques avant de rejoindre Teahupo’o. Sur place, ils ont procédé à la levée d’un « Unu » – un objet culturel sacré – spécialement conçue pour les célébrer l’épreuve olympique de surf, mais aussi la jeunesse de la Presqu’île.