Le prix du thon fait bondir l’inflation

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% en mars, autant que dans les 14 mois précédents. En cause : les loyers qui sont en augmentation, mais surtout les prix des produits de la mer. Ça n’a échappé à personne : le thon était particulièrement cher ces dernières semaines, du fait de pêche décevante de la flotte hauturière. Les professionnels assurent que la situation est en train de revenir à la normale sur les étals.

Voilà quelque temps que l’indice des prix à la consommation n’avait pas fait parler de lui. Depuis janvier 2023, l’indice, mesuré chaque mois par l’ISPF, a connu des hauts et des bas, mais n’avait augmenté, en 14 mois, que de 0,8% jusqu’à février 2024. Il a augmenté d’autant au seul mois de mars, comme l’a annoncé ce mercredi l’Institut de la Statistique. Pour expliquer ce bond, l’établissement met en avant l’augmentation des loyers – qui sont censés être bloqués, justement, depuis le mois de mars et pour les 6 mois suivants -, ou des étiquettes à la hausse sur les légumes ou les produits d’entretien. Autant d’augmentation qui auraient été compensés par les postes de dépense en baisse, des viandes aux boissons alcoolisés en passant par les jus de fruits et les transports aériens.

Mais les deux tiers de l’augmentation de l’indice au mois de mars proviennent en fait d’une seule catégorie : les produits de la mer, dont les prix ont grimpé de 18,6% en un mois. Pas de quoi étonner ceux qui font attention aux étiquettes du rayon frais : la longe de thon, grande star du rayon poisson, a atteint des sommets ces dernières semaines. Au port de pêche on explique que les campagnes de début d’année sont souvent plus difficiles pour la flotte hauturière et que celles de février et mars ont été particulièrement décevantes. « Quand les bateaux reviennent avec des cales à moitié vide, ça se répercute sur le prix », confie un professionnel qui assure que la pêche a été meilleure depuis le début avril… L’indice des prix devrait s’en ressentir le mois prochain. « On est en train de retrouver les prix de la fin d’année 2023, assure-t-il. À noter que l’inflation annuelle, elle, continue sa baisse : + 1,5% entre mars 2023 et mars 2024, d’après l’ISPF.