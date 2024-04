Le haut-commissariat se pare des couleurs des JO

À 100 jours de la cérémonie d’ouverture des JO, le bâtiment administratif du Haut-commissariat a dévoilé sa tenue de fête. Quatre panneaux aux couleurs de Paris 2024 ont été posés sur la façade. On y devine un morceau de la Tour Eiffel, le symbolique coq, un bonnet phrygien et bien sûr une planche de surf pour rappeler Teahupoo.

Le compte à rebours est officiellement lancé. Au fenua, comme en France, l’État a souhaité marquer le moment du J-100 avant les JO en dévoilant les quatre panneaux spécialement conçus pour habiller le bâtiment administratif de l’avenue Pouvanaa a Oopa. Des décorations rappelant quelques symboles de la France avec la Tour Eiffel, le coq, le bonnet phrygien et la planche de surf rappelant l’épreuve de Teahupo’o, resteront sur la façade du Haut-commissariat jusqu’à la fin des Jeux. Pour l’occasion, Éric Spitz, le Haut-commissaire de la République en Polynésie Française, a réuni ses équipes, mais aussi certaines figures du surf devant la bâtisse.

« Ça nous motive encore plus »

Hira Teriinatoofa, capitaine du relais olympique en Polynésie, mais aussi coach de l’équipe de France de surf, Jérémy Flores ou encore Kauli Vaast avaient répondu à l’appel. Pour le jeune prodige du surf, qui a décroché son ticket pour les JO, l’horloge tourne. C’est en tout cas ce que vient lui rappeler cette cérémonie du 17 avril : « 100 jours, ça arrive vite. On s’entraîne, on se prépare… On est beaucoup à droite à gauche avec Vahine et ça nous motive encore plus, on est encore plus excité d’être au jour J ».

De son côté, le représentant de l’État en a profité pour rappeler l’investissement financier, sécuritaire et culturel de la France dans le cadre de l’organisation de l’épreuve de surf à Tahiti. Il a évoqué, entre autres, les 832 millions de francs de budget pour le développement des infrastructures, « l’héritage des Jeux », qui serviront lors de l’épreuve, mais qui resteront utiles au quotidien des Polynésiens. Ce jeudi, d’autres festivités sont prévues dans le cadre de l’opération « Fa’a’ati Ia Tahiti Iti », un relais symbolique de la flamme autour de la Presqu’île animé par 600 enfants de 17 établissements, et organisé par le Ministère de l’Éducation, la DGEE et la communauté de communes Tereheamanu.