Trail Aito sport : départ de la 7e édition ce samedi

Douze kilomètres de course sur les hauteurs de la Mission et cinq kilomètres pour les marcheurs : le départ de la 7e édition du trail Aito Sport sera donné samedi à 8 heures devant la boutique du même nom. Les organisateurs attendent 400 participants et les inscriptions sont encore ouvertes.



Ce sera la 7e édition de cette course dont le départ s’effectue en ville, devant la boutique Aito sport, pour rejoindre les hauteurs de la Mission. Deux épreuves sont au programme : un trail de 12km mais avec un dénivelé de 700 mètres, ce qui équivaut donc à courir 19 km. Et une marche de 5 km avec un dénivelé de 250 mètres ce qui équivaut à 7,5 km. Tout le monde part en même temps, coureurs devant et marcheurs derrière, à 8 heures. Les organisateurs attendent 400 participants pour cette course dont la vue est exceptionnelle, selon une des organisatrices, Françoise Teriierooiterai, vice-présidente de Tefana athlétisme.

« C’est la seule course qu’on organise en montagne, sinon on a l’habitude de faire trois courses sur route en fin d’année. On a remarqué que les coureurs apprécient beaucoup cette course car il y a une très belle vue de là-haut. Ils sont en admiration, ils disent : ‘on est à Papeete et on a une telle vue ? C’est impensable. C’est très très beau. On remercie le Camica, propriétaire de ce site de nous laisser passer. »

Les difficultés : un terrain technique avec des racines, des cailloux, des descentes vertigineuses mais surtout des montées… comme l’explique Virginie Charles, présidente de Tefana athlétisme. « La difficulté au trail c’est la montée, il y a énormément de montées, que ce soit au tout début de course sur le bitume puis après dans la forêt. Avec le climat que nous avons actuellement s’il fait beau ça va, mais s’il pleut ça devient glissant, avec des racines, des troncs d’arbres, des bambous, plein d’arbres autour, des fois il y a des chemins très restreints en colline avec la falaise à côté pour le retour, une petite crête, ça te met un peu d’adrénaline. »

Si les trails ont de plus en plus de succès, les occasions de se mesurer aux autres coureurs en montagne sont encore peu nombreuses sur Tahiti. « Il y a celle-ci et celle de Papenoo, organisée par l’Ascep. Elles ont toujours du succès, c’est la nature qui attire les participants : découvrir ces petits chemins en montagne. » Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur les pages Facebook de la boutique Aito sport, celle de Tefana athlétisme ou encore de se rendre sur place, le matin même. Un tirage au sort à la fin de la course permettra de remporter de beaux lots comme des billets d’avion French Bee et Air Tahiti.