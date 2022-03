Jason Man relance la Marche pour le climat ce samedi

Après deux appels suivis par plusieurs centaines de personnes en 2019, le militant environnementaliste Jason Man demande aux Polynésiens de retourner dans la rue ce samedi. Objectif : donner à la crise climatique l’importance qu’elle mérite dans le paysage médiatique, les discussions de société, et surtout dans les discours et l’action politique.

Ce samedi, des manifestations sont organisées dans le monde entier pour alerter sur l’urgence de la crise climatique. Paris, Londres, Berlin, New-York… Et Papeete. C’est Jason Man qui relaie l’appel localement, comme il l’avait fait par deux fois, avec un petit collectif, en 2019. 350 puis 600 personnes s’étaient rassemblées. « On peut faire beaucoup plus », insiste le militant écologiste qui rappelle que les données scientifiques ne trompent pas : les impacts du changement climatique se font déjà sentir partout dans le monde, et c’est toute la population humaine qui est concernée par le danger :

Des affiches dans la rue, une omniprésence dans les médias et les discours politiques… Le militant aimerait voir « au moins les mêmes moyens » de prévention utilisés pendant la crise Covid mis au service de la crise climatique. « Ça représente un danger bien plus important que le Covid« , insiste-t-il. Reste une question : est-ce que ce genre de marche peut changer quelque chose ? « Ça m’arrive aussi de me dire à quoi bon faire des marches, d’autant qu’on en a déjà fait deux en 2019, reprend Jason Man. Mais même si ça n’a pas l’efficacité qu’on veut, on ne peut pas nier que ça sert à quelque chose : ça sert à nous rassembler, à nous sentir moins seuls et à gagner en influence politique ».

Le but de Jason Man : pousser les élus à mettre en place des mesures d’atténuation des changements climatiques et surtout d’adaptation à ses effets. Des mesures qui « existent » et pour certaines sont même « programmées », mais qui ne sont « malheureusement pas tout en haut des priorités ». Alors que la campagne de la présidentielle bat son plein et que les élections législatives et territoriales suivront, il s’agit aussi, par cette marche, « d’occuper l’espace » et de peser dans le discours des candidats. Le rendez-vous est fixé à 14 heures ce samedi 26 mars à Tarahoi. Ceux qui veulent préparer des cartons et des banderoles peuvent « venir avant ». Suivra une courte marche jusqu’à Bambridge et des discours pour « expliquer pourquoi on est là »… et organiser le combat pour le climat.