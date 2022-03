Te Nati : « Le peuple a besoin qu’on puisse communiquer »

Te Nati, Rassemblement national Polynésie, a présenté le programme de la candidate Marine Le Pen aux élections présidentielles 2022 ce mercredi. Douze points sont dédiés à la Polynésie en plus du programme national.

Te Nati, le Rassemblement National Polynésie, a donné une conférence de presse ce mercredi. Marine Le Pen, soutenue par Éric Minardi, président de Te Nati, avait réalisé son plus grand score en Polynésie en 2017 – 25 000 voix soit 33% des suffrages – grâce notamment au soutien du Tahoera’a Huira’atira. Cette année, Gaston Flosse soutenant Valérie Pécresse, Te Nati perdrait des voix par rapport à 2017, mais pas tant que ça, selon son président. Il « sent que la population aujourd’hui est attachée à Marine Le Pen » et rappelle les « 7 000 voix obtenues lorsqu’il était candidat pour siéger au parlement européen en 2019 ».

La reconnaissance du fait nucléaire en plusieurs points

La candidate du Rassemblement national a présenté son programme il y a quelques semaines et réserve douze points à la Polynésie. L’occasion pour Éric Minardi de pointer l’absence de programme de la part de l’actuel Président de la République, à moins de vingt jours de l’élection présidentielle. L’occasion aussi de formuler quelques demandes au gouvernement : d’abord celle « d’exiger d’EDF le versement de 1% de son chiffre d’affaires – que Te Nati estime s’élever à 90 milliards par an – puisque « la France doit aux essais nucléaires réalisés en Polynésie la technologie qui permet aux centrales nucléaires de fonctionner », explique le président du Rassemblement National Polynésie. Une telle somme permettrait, toujours selon Te Nati, de financer plusieurs choses : l’achat d’un pet scan ; le financement de la protection sociale généralisée en lieu et place de la Contribution pour la solidarité – TVA sociale – ; et la création d’une Université internationale de la mer, des mesures pour gagner en autonomie.

Certains éléments figuraient au programme de 2017 tandis que d’autres se sont ajoutés concernant la reconnaissance du fait nucléaire. « Remboursement des frais engagés par la CPS, accompagnement des malades de maladies radio-induites »… Il évoque aussi une volonté que les dossiers des projets industriels ou de logement candidats à la défiscalisation « soient traités localement par la DICP ou par le Haut-commissariat », pour plus de rapidité.

Cette campagne, Éric Minardi estime qu’elle a été ralentie par la guerre en Ukraine et espère que « d’ici quinze jours, les candidats puissent avoir l’audience nécessaire pour qu’on puisse vraiment débattre ensemble, parce que le peuple a besoin qu’on puisse communiquer ». Aujourd’hui Te Nati a obtenu une dizaine de parrainages pour Marine Le Pen en Polynésie. Un faible chiffre, que le président du mouvement local attribue au président Edouard Fritch qu’il accuse d’avoir monopolisé les élus dans le parrainage d’Emmanuel Macron au moment du congrès des maires.