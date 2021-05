Jason Man se lance dans un nouveau défi : manger 100% local pendant un mois

Fini les lentilles, les pois chiches, le riz, le curry ou l’huile d’olive qu’il aimait particulièrement, et bienvenue dans la galère où il faut trouver des alternatives au poivre, un moyen d’avoir du sel, et essayer de varier les menus… Jason Man veut manger 100% local pendant un mois.

« C’est dans la galère qu’on apprend le plus vite ! », aime dire Jason Man, militant écologiste de la première heure, qui vient de se lancer dans un nouveau challenge : manger 100% local pendant un mois. Puisqu’il n’arrêtait pas de répéter qu’il faut manger local, Jason Man se lance. « La cohérence est une grande quête », explique-t-il sur les réseaux sociaux où il a décidé de partager son expérimentation. Le plus difficile : être régulier sur les réseaux sociaux où il raconte son aventure.

Fini donc le poivre, le sel, le pain, l’huile d’olive, le riz, les lentilles, les pois chiches, les épices comme le curry, les herbes de Provence… Pour sa première journée, il y avait smoothie banane et chou kanak avec du moringa, du curcuma et du gingembre au petit-déjeuner ; haricots longs, haricots ailés, patates douces, assaisonnés de feuilles de poivrier vietnamien, du ciboulail et de l’huile de coco, au déjeuner ; et des fe’i au four avec un peu de feuilles de liseron d’eau, patates douces, gingembre et huile de coco pour le dîner. « Je fais de la recherche et développement », explique-t-il. Il a déjà trouvé quelques alternatives : les graines de papaye séchées pour faire du poivre, de l’eau de mer du large pour saler ses plats, l’huile de coco à la place de l’huile d’olive… « Quand on creuse bien, on trouve ! »

Cela fait depuis déjà plusieurs années qu’il a augmenté petit à petit sa part d’aliments locaux dans son assiette, jusqu’à arriver à 60%, estime-t-il. Mais là, il s’agit de bannir tout ce qui vient de l’extérieur, de s’alimenter uniquement avec les produits locaux. Avec une petite difficulté en plus : il est végétarien. Pas de viande, ni de poisson à ses menus. Il a également renoncé aux produits laitiers mais mange parfois quelques œufs des poules de son grand-père. Il veut simplement amener cette réflexion sur les produits animaliers, qu’il est possible de bien se nourrir en en mangeant moins. Et se reconnecter au fenua.

Jason Man va tenir un cahier pendant ce mois de test avec ses recettes, ses courses, et le coût de ses repas. Une expérimentation inédite pour notre ère moderne qui pourrait permettre de mieux comprendre où se trouvent les difficultés sur une alimentation locale. Il fera également un bilan de santé, d’autant qu’il a une activité sportive assez soutenue, se déplaçant en vélo et aimant faire de la randonnée. Il ne s’inquiète pas des résultats et envisage cette phase comme une première étape. Il faudra ensuite refaire cette expérience, l’améliorer, motiver d’autres personnes… Car l’idée est également là : partager ! Déjà sur les réseaux sociaux, son challenge intéresse et fait réagir, certains participent deux ou trois jours en soutien ou bien une semaine entière, d’autres lui envoient des recettes ou même des produits du fa’a’apu. Mais déjà il voit la difficulté de sortir manger à l’extérieur : c’est impossible. Il ne peut rien manger au snack de sa mère, ni aller au restaurant avec les amis. Et il imagine d’autres projets à mener comme proposer des données fiables et récentes sur la composition des aliments locaux. Il veut redonner confiance en nos produits locaux.