Animateur de radio en Polynésie dans les années 70 et 80, Jean-Michel Deligny est décédé mercredi matin à l’âge de 75 ans.

Il avait fait partie de la bande de Johnny Halliday dans le quartier de la Trinité, il avait été graphiste et maquettiste, notamment pour le tout jeune Planning familial et la Ligue des droits de l’Homme, il avait aussi travaillé à l’ORTF. Arrivé à Tahiti en 1971, on lui doit plusieurs émissions de radio, sur l’antenne de RFO, restées dans les mémoires.

Il s’était également beaucoup investi dans la culture polynésienne et avait collaboré avec Bengt Danielsson à Tahiti Autrefois et au Mémorial polynésien, notamment par des illustrations. Proche de Jacques Brel, il avait même pris la photo de la pochette du dernier disque du chanteur. Enfin, il avait été le premier conservateur de la maison de James Norman Hall à Arue.

C’est son ami Patrick Pons, son complice de radio, qui en parle le mieux :

Les obsèques de Jean-Michel Deligny auront lieu la semaine prochaine, lorsque sa fille arrivera à Tahiti.