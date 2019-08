Le 30ème congrès des maires s’est ouvert mardi à Rikitea. Le président de l’assemblée et tavana de BoraBora Gaston Tong Sang, au travers de son discours, a assuré que l’« héritage » qu’est l’environnement, laissé par nos ancêtres, doit être préservé. Et que « chaque individu à un rôle à jouer, chaque homme, chaque femme, chaque enfant peut changer les choses ».

Le président de l’assemblée et tavana de Bora Bora Gaston Tong Sang s’est rendu à Rikitea pour le 30ème congrès des maires. Dans son discours, ce dernier a précisé que les élus de Taraho’i accompagnent le développement du Pays en mettant en place un « cadre règlementaire moderne, innovant et adapté à la réalité de nos îles ». Il a aussi précisé que l’assemblée s’est engagée à « accompagner l’action du gouvernement (…) en faveur de nos communes. Une action impartiale, dénuée de toutes considérations partisanes et orientée vers le développement des communes polynésiennes et le bien-être de chacun de ses administrés ».

Le tavana de la perle du Pacifique a rappelé qu’il a entamé sa trentième année de mandature en tant que maire. Et que malgré l’éloignement de certaines de nos îles et de la mise en place en place du CGCT, ces dernières « ont réussi à s’organiser au mieux de leurs moyens pour tenir compte de ces nouvelles obligations. Cela n’a pas été facile, loin s’en faut, et il nous reste encore beaucoup de travail ».

Gaston Tong Sang a aussi affirmé que ce que nous lie à notre environnement c’est « le lien ancestral que nous avons avec notre terre, notre océan est un lien de vie, de subsistance qui se transmet depuis nos ancêtres jusque vers nos enfants ». Il a souligné que tout le monde a un rôle à jouer pour préserver de « cet héritage » qu’est notre environnement.