Collecte des déchets électroniques : déjà près de 22 tonnes ramassées

La collecte de déchets électriques et électroniques initiée par le ministère de la Culture et de l’environnement au mois de juin, et réalisée par le syndicat Fenua Ma, a déjà permis de récupérer près de 22 tonnes de matériel, selon La Dépêche de Tahiti.

Au total près de 900 personnes se sont présentées aux cinq points de collecte qui ont été organisés ponctuellement depuis début juin. Papeete, Punaauia, Papara, Mahina et Taravao ont déjà été visités par le stand mobile de Fenua Ma. C’est à Papeete que la collecte a été la plus fructueuse, avec 6,3 tonnes. Les déchets électriques et électroniques sont conditionnés par Fenua Ma et exportés en France pour recyclage.

Prochain arrêt de cette collecte : Pirae, le samedi 10 aout de 8 heures à 11h30, dans les jardins de la mairie.