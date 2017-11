Enviropol garde le marché des déchets

Le syndicat Fenua Ma a fait son choix : le marché de l’exploitation du CET de Paihoro, du CRT de Motu Uta, du transport routier et maritime et de la collecte des bornes à verre est attribué à la société Enviropol. Trois entreprises étaient venues de métropole pour répondre à l’appel d’offres, mais Enviropol a été la seule société à déposer une offre recevable. Pour Fenua Ma la facture est en baisse de 8%, se félicite son directeur, Benoît Layrle.

Le nouveau marché d’exploitation de Fenua Ma débutera le 1er février 2018, sans révolution : la société Enviropol conserve les marchés de collecte et traitement des déchets dans 12 communes de Tahiti et à Moorea. Le principal changement est financier ; le marché s’élève à 880 millions de Fcfp par an. Ce qui représente une baisse de 8% en faveur du syndicat, indique son directeur, Benoît Layrle.

Pour cet appel d’offres, Fenua Ma a cherché à attirer de nouveaux prestataires en proposant quatre lots : le CET (centre d’enfouissement technique) de Paihoro, le centre de recyclage et de transfert de Motu Uta, le transport routier et la collecte des bornes à verre, et le rapatriement des déchets de Moorea. Des entreprises métropolitaines, qui étaient déjà venues il y a cinq ans, sont revenues cette année, mais elles n’ont pas fait d’offres. « Il y a un manque de garanties, de sécurité, pour elles », explique Benoît Layrle.

Enviropol est donc la seule entreprise à avoir déposé une réponse complète à l’appel d’offres. Les marchés du CET et des transports sont conclus pour 7 ans, le marché du CRT de Motu Uta est limité à 4 ans, puisque Fenua Ma dépend du bail d’occupation accordé par le Port autonome. Quelques investissements sont prévus, mais « il n’y aura pas de chamboulement pour les gens », souligne Benoît Layrle. De nouvelles bennes vertes vont remplacer les bennes bleues, le CET sera doté d’un nouveau compacteur, des travaux d’étanchéité vont être menés à la station d’épuration et Motu Uta aura un nouveau tapis d’alimentation. Au CET de Paihoro, un lave-roues va être installé pour éviter que les camions ne déversent des boues et des gravillons sur la route territoriale. Enfin, des camions vont être achetés, et d’autres, reconditionnés.

Pour ce qui est de la santé financière de Fenua Ma, Benoît Layrle se veut rassurant. Certes, « certaines communes ont des difficultés », mais globalement, la « situation est au beau fixe au niveau des communes ».