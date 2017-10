Décès de l’ancien maire de Moorea Teriitepaiatua Maihi

Le tavana délégué de Teavaro, ancien tavana de Moorea-Maiao, élu de l’assemblée territoriale et président du Syndicat pour la promotion des communes, Teriitepaiatua Maihi, est décédé mardi des suites d’une longue maladie.

Véritable figure politique de l’île soeur, Teriitepaiatua Maihi est décédé mardi à l’hôpital des suites d’une longue maladie. L’élu a commencé sa carrière au Here Ai’a en 1982. Il a été élu tavana de Teavaro pour la première fois en 1989, puis conseiller dans l’opposition à l’assemblée territoriale entre 1991 et 1996. Passé ensuite par le Tahoeraa, et un temps par A Ti’a Porinetia, Teriitepaiatua Maihi a été tavana de Moorea-Maiao entre 2001 et 2008, puis président du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) entre 2008 et 2014. Il a également assumé les fonctions de président du Centre de gestion et de formation (CGF) entre 2011 et 2014, puis de président du syndicat intercommunal de gestion des déchets Fenua Ma depuis 2014.

Dans un message de condoléance, le président du Pays, Edouard Fritch, et son gouvernement ont tenu mardi après-midi à « saluer la mémoire (…) d’une figure très investie dans la vie politique locale ». De son côté le président de l’assemblée, Marcel Tuihani, a rendu hommage à un élu « discret » mais « connu pour son implication » et qui « avait à cœur d’exercer pleinement chacun de ses mandats ».