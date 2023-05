Jean-Paul Tuaiva, candidat à la CCISM : « Il est temps de changer les logiciels ! » 

Jean-Paul Tuaiva a présenté sa liste d’Union des chefs d’entreprise du fenua, qui est candidate aux élections de la CCISM. Sept priorités ont été présentées parmi lesquelles la simplification de l’offre de services, le développement des compétences des entrepreneurs ou la promotion de l’esprit d’entreprise. L’élection doit avoir lieu le 27 juin.

Sept priorités et quarante mesures. Le programme de la liste d’Union des chefs d’entreprise du fenua, menée par Jean-Paul Tuaiva, a été présenté ce mercredi à la presse. Parmi leurs objectifs, ils souhaitent moderniser la chambre et surtout améliorer ses services. Un des colistiers résume : « Aujourd’hui, si tu n’as besoin de rien c’est là-bas qu’il faut aller ! » Ce que confirme la tête de liste : « L’accueil de nos chefs d’entreprise est un problème récurrent. Je n’en veux pas aux employés qui appliquent les directives de la direction. Mais je trouve inadmissible d’attendre 15 jours pour être reçu à la CCISM. Imaginez pour les gens des îles… Il y a la fibre dans toute la Polynesie, est-ce qu’on ne pourrait pas améliorer les services de la CCISM ? Il faut passer à l’étape supérieure, cette institution a 143 ans, il est temps de changer les logiciels ! » La première des 40 mesures qu’ils mettront en place portera donc sur l’accueil des porteurs de projets et des chefs d’entreprise.

Concernant l’aéroport, après une discussion avec les colistiers, la position est claire : « La CCISM est là pour dynamiser et accompagner les entreprises », et pas pour gérer l’aéroport. « Statutairement parlant, quand on voit l’exemple à l’étranger notamment en métropole, les CCI sont impliquées dans la gestion des aéroports mais nous disons que nous avons plus important que ça et c’est la vocation du pays et de l’État de développer l’aéroport. »

Par contre ils souhaiteraient obtenir la gestion du Registre du commerce et des sociétés, car pour eux, malgré les renforts de l’État, le problème n’est pas résorbé. Et une fois que le transfert à la Polynésie française sera achevé, ils souhaitent se positionner : « À nous, si demain nous sommes élus, d’avoir cette délégation de service public pour gérer l’extrait Kbis » , réduisant le problème à une seule des missions du gestionnaire du RCS, et omettant de rappeler que jusqu’ici, c’est une délégation à Infogreffe, prestataire reconnu en France et qui fournit une solution informatique clés en mains, qui était envisagée. Concernant la Polynesian Factory, « il y a un paradoxe » pour Jean-Paul Tuaiva. « Ce sont de bonnes idées d’innovations mais où est l’innovation au sein même de la chambre de commerce ? C’est toujours les mêmes services, les mêmes procédures, les mêmes attentes, les mêmes carences, les mêmes besoins. » Enfin sur la construction du nouveau pôle entreprises, surnommé par Jean-Paul Tuaiva la « Chin Loy Tower », « il y a des priorités ailleurs » et les candidats souhaitent plutôt voir des antennes créées dans toutes les communes.

La liste d’Union des chefs d’entreprise du fenua entend également mettre en place la retraite par capitalisation pour les entrepreneurs, créer un fonds de formation à l’image du Fonds paritaire de gestion qui existe pour les salariés, former les entrepreneurs à l’IA et à la cybercriminalité, et promouvoir l’esprit d’entreprise auprès des élèves et étudiants. Ils espèrent que l’élection, prévue le 27 juin, mobilisera plus que la précédente qui affichait 2,5% de participation. Trois listes sont candidates : l’Union des chefs d’entreprise du fenua menée par Jean-Paul Tuaiva, Les Entreprises réunies – services du président sortant Stéphane Chin Loy et CCISM 2023 portée par Kelly Asin. Le 27 juin prochain les bureaux de vote seront installés dans les mairies de Polynésie et seront ouverts de 7h30 à 14 heures.