Jean-Paul Tuaiva démis de ses fonctions à Punaauia

L’ancien député, Jean-Paul Tuaiva, a reçu vendredi la notification de sa démission d’office du conseil municipal de Punaauia, suite à sa condamnation définitive à cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire Team Lead.

Un mois après l’annonce du désistement de son appel dans l’affaire Team Lead, l’ancien député Jean-Paul Tuaiva a reçu vendredi la notification de sa « démission d’office » du conseil municipal de Punaauia. Un arrêté a été pris en ce sens cette semaine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, suite à la condamnation définitive de l’élu à cinq ans d’inéligibilité. Pour l’anecdote, si Jean-Paul Tuaiva a annoncé le désistement de son appel à la justice mi-juin, il ne s’est officiellement désisté que trois semaines plus tard, début juillet.

Son mandat de député étant déjà terminé, Jean-Paul Tuaiva n’avait plus qu’un mandat de conseiller municipal de l’opposition à Punaauia. Et pour cause, c’est lui qui avait conduit la liste Tahoeraa en 2014. Avec son départ officialisé vendredi, c’est la suivante de liste, Terava Patii, qui entre au conseil municipal de la commune de la côte Ouest.