Jeux du Pacifique 2019 : de l’argent et du bronze pour la natation tahitienne

La délégation tahitienne de natation a de nouveau décroché plusieurs médailles au cours de la troisième journée d’épreuves de natation aux XVIèmes Jeux du Pacifique aux Samoa. Deux médailles d’argent et deux de bronze.

La délégation tahitienne a décroché en natation quatre médailles. Deux en argent avec Rahiti Devos sur 200 m nage libre, le relais masculin en 4x100m nage libre. Deux en bronze avec Poerani Bertrand en 100 m brasse, Teiki Dupont en 50 m dos. La natation tahitienne a pour l’heure rapporté un total de 15 médailles. Trois or, 8 argent et 4 bronze.

Pour l’heure Tahiti se classe quatrième au tableau des médailles avec un total de 25 médailles : 10 en or, 9 en argent et 6 en bronze. La Nouvelle-Calédonie caracole en tête avec 50 médailles dont 21 en or, suivie des Fidji avec 33 médailles dont 10 en or et les Samoa avec 26 médailles dont 9 en or.