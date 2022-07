JO : l’épreuve de surf du 27 au 30 juillet 2024 à Teahupo’o

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a levé le voile sur le programme des 329 épreuves organisées entre le 24 juillet au 11 août à Paris, dans sa région… mais aussi à Tahiti pour l’épreuve de surf. Les phases finales sont prévues pour le 30 juillet à 7 heures sur le spot mythique de la Presqu’île.

Un siècle d’attente et plus que deux petites années à tenir. Ces Jeux Olympiques d’été seront les premiers organisés par la France depuis 1924. Pour le comité organisateur, qui travaille de concert avec le gouvernement national, la mairie de Paris et d’autres collectivités locales, rien ne doit être laissé au hasard. À deux ans jour pour jour de la cérémonie d’ouverture, Paris 2024 a révélé le programme des 329 épreuves, qui seront réparties en 762 sessions entre le 24 juillet et le 11 août. Du Champ de Mars à Rolland-Garros, en passant par Bercy, La Défense, le Stade de France, et même le château de Versailles et les quais de Seine, c’est toute la région parisienne qui sera mobilisée au travers d’une quarantaine de sites. Certains matchs de sports collectifs seront exceptionnellement délocalisés dans d’autres villes françaises, mais Tahiti et le seul site officiel des Jeux à se trouver hors de l’Île-de-France.

Car c’est bien à Teahupo’o que doivent s’affronter 24 surfeurs et 24 surfeuses, d’après des modalités de qualifications qui ont été révélées voilà un mois. Bien sûr quand on parle de vague, et notamment de la vague mythique et capricieuse de Teahupo’o, tout dépend de la météo, mais Paris 2024 mise tout de même sur un programme très précis : les heats olympiques débuteront le 27 juillet à la Presqu’île. Trois tours de huit séries pour les femmes et pour les hommes, pour trois journées qui seront scrutées par toute la planète surf. Apothéose prévue le 30 juillet pour les quarts, demies et finales hommes et femmes. Il faudra se mettre à l’eau tôt : la compétition doit commencer chaque jour à 7 heures du matin pour être retransmise à partir de 19 heures en France. Du côté des instances tahitiennes du surf, on rappelle que ces dates doivent encore être discutées avec Paris, avec une insistance particulière sur la souplesse dont devront faire preuve les organisateurs : « S’il y a 50 cm ou s’il y a 5 mètres, ça n’est pas la même chose », rappelle un connaisseur. Des discussions qui auront l’occasion de se tenir dans les prochaines semaines : le président du comité organisateur, Tony Estanguet, est attendu au fenua au mois d’août.