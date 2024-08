Malgré le weekend d’interruption pour cause de vagues insuffisantes, l’excitation reste palpable autour de l’épreuve de surf des JO. Et bien sûr de Kauli Vaast, seul Polynésien en lice après l’élimination de Vahine Fierro. Les réseaux sociaux regorgent de messages de soutien, et dans les conversations quotidiennes, l’engouement est à son plein. Lundi, l’enfant de la Presqu’île devrait avoir tout un pays derrière lui. Johanne Defay, française qualifiée en demi, est aussi suivie, mais pas avec autant de soutiens.

Tous derrière Kauli. Le surfeur de Vairao, qui s’est qualifié pour les demi-finales de l’épreuve olympique de surf, affrontera ce lundi le Péruvien Alfonso Correa. Malgré la pause forcée ce week-end, l’engouement autour des JO reste intact à Tahiti. La population locale se sent concernée, quel que soit son niveau de connaissance de la discipline… l’important étant de montrer son soutien au Tahitien, une question de fierté culturelle pour certains. « C’est surtout les Tahitiens que j’encourage, parce que je suis Tahitienne, qu’ils le sont aussi, et que c’est important pour nous, les Maohi », confie une Marquisienne récemment installée dans la zone urbaine. « Ils représentent la France aux JO, mais ils sont d’ici, c’est pour ça qu’on est fiers d’eux », renchérit une autre. « Il va gagner, parce qu’il connait la vague », s’enthousiasme une troisième. Les témoignages d’encouragement affluent de toute la Polynésie, y compris de la part de figures sportives locales comme le jeune nageur Keha Deborde, qui soutient le professionnel « dans sa quête du rêve olympique ».

C’est, sans surprise, au sein de la communauté de Tahiti iti, fière de son champion, qu’on se fait le plus entendre avant le carré final : « Toute la population de la Polynésie Française est derrière toi, particulièrement celle de la presqu’île. Tu es un enfant de la presqu’île. Tu es chez toi, sur ta vague. Peu importe le résultat, tu es déjà un champion pour nous tous », dit une fan. Une autre lui souhaite de vivre « pleinement cet instant unique » et de « profiter à fond. «

Lionel Teihotu, ancien président de la fédération tahitienne de surf, a également tenu à exprimer sa fierté et ses encouragements envers le jeune surfeur. Pour lui, comme pour de nombreux Polynésiens, Kauli a déjà prouvé qu’il fait partie des meilleurs au monde. « On est tous avec lui et on espère que Vehiatua va l’accompagner dans sa démarche pour aller le plus loin possible. Pour nous, déjà le fait d’être arrivé en demi-finale, en tout cas à mon sens, c’est une belle consécration parce qu’on est vraiment aux portes des médailles. Il n’a plus qu’un petit pas à franchir avant au moins la médaille de bronze, voire plus. »

Ce lundi, le champion retournera à l’eau avec tout un pays derrière lui. En attendant, la population espère que les conditions de vagues lui seront favorables et que le jeune prodige pourra exprimer tout son talent. La Polynésie n’oublie pas non plus Johanne Defay, la surfeuse réunionnaise qui reçoit elle aussi des encouragements. « On était plus pour Vahine, mais là, on va quand même soutenir Johanne pour qu’elle continue », ou encore « Faitoito la France ! », concluent d’autres enthousiastes.