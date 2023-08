John Mairai décoré par le ministre des Outre-mer

La médaille de l’engagement ultramarin a été décernée à John Mairai pour son engagement en faveur de la culture polynésienne

C’est pour sa contribution au rayonnement de la Polynésie qu’il a été récompensé par le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier. Le décret a été publié le 4 août dernier. C’est la troisième fois que John Mairai est distingué, après avoir reçu la médaille des Arts et Lettres et la médaille d’or de l’Ordre de Tahiti Nui . Une nouvelle qui réjouit tous ceux qui ont suivi ses enseignements de reo tahiti, ou apprécié son expertise et ses décryptages lors de nombreux événements culturels.

Et bien sur ses collègues du Conservatoire artistique, où John Mairai enseigne le reo tahiti, le orero, mais aussi le « storytelling » et la culture générale. Il sera présent lors des trois jours de rencontres parents/professeurs/élèves les 23, 24 et 25 août prochains, à Tipaerui. Ces trois jours permettent aux étudiants, déjà inscrits ou futurs élèves, de rencontrer les enseignants et d’échanger sur les disciplines d’enseignement et les horaires, afin de finaliser les inscriptions. Les cours débuteront le lundi 28 août.