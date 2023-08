« L’arrivée à Tahiti, c’est une date qui compte dans l’histoire d’Auchan »

Un mois après l’arrivée de l’enseigne Auchan à Tahiti, des représentants nationaux du groupe étaient au fenua ces derniers jours pour visiter ses nouveaux franchisés. Aux supermarchés Tamanu – Punaauia et à l’ex-Cécile de Taunoa s’ajoutera d’ici 2025 un Auchan Moorea, et le groupe « national et familial » se dit ouvert à l’idée d’étendre son réseau.

« Un contrat de franchise, c’est comme un mariage. » Et c’est pour s’assurer que le couple est bien installé que Johan Plé était en visite cette semaine au fenua. Le directeur opérationnel du réseau outre-mer du groupe Auchan, invité de Radio1 ce vendredi midi, est venu à la rencontre de son nouveau franchisé, le groupe Aline, et de ses deux supermarchés qui affichent l’enseigne au petit oiseau rouge depuis le 1er juillet. Auchan Tamanu – Punaauia et Auchan Taunoa sont les derniers arrivés dans un réseau de plus de 2 100 points de vente. Fondé en 1961 par Gérard Mulliez, aussi à l’origine des magasins Décathlon ou Kiabi, le groupe, jamais vendu ni coté en bourse, s’est d’abord développé dans son fief lillois. Il a ensuite connu le succès dans toute la métropole, et dans les outre-mer de La Réunion aux Antilles en passant, depuis quelques années, par la Nouvelle-Calédonie, et même à l’international dans une douzaine de pays. Alors pourquoi ne pas avoir investi plus tôt la Polynésie ? « On avait pas encore trouvé le bon partenaire, répond Johan Plé. Auchan c’est une entreprise familiale, qui s’est construite sur un ADN de commerçant – entrepreneur. On avait besoin de trouver un partenaire qui nous ressemble, qui a ce même ADN. On a eu la chance de rencontrer Albert Aline qui voulait se développer avec nous. Nous on arrive avec la puissance d’un groupe, la puissance de nos marques. Et le commerçant indépendant sublime finalement son commerce avec son ancrage local, responsable, avec des produits locaux… »

Développer le supermarché de proximité

Le responsable en est conscient : les Polynésiens doivent encore apprendre à connaitre ce nouvel acteur de la grande distribution. Parmi ceux qui ont croisé la route de l’enseigne, à l’occasion d’un passage dans l’Hexagone ou ailleurs, beaucoup ont été marqués par les hypermarchés de la marque, qui attirent autour des grandes agglomérations. « Mais Auchan, c’est aussi des magasins d’ultra proximité, à Paris, Marseille ou Lyon, du drive voire du drive piéton, où on passe sa commande sur son téléphone ou son ordinateur et on descend la chercher au coin de la rue, du low cost, ou de la livraison à domicile, explique Johan Plé. Et le format supermarché de proximité est tout de même très représenté dans le réseau. » Ce format qui est donc développé, au travers des deux nouveaux magasins franchisés. Devrait s’ajouter d’ici 2025 un Auchan Moorea sur les quais de Vaiare, dont les responsables nationaux ont été repérer l’emplacement cette semaine.

« Il y a un vrai projet de développement en franchise dans le groupe », reprend le directeur du réseau outre-mer qui rappelle qu’en dehors de « la signalétique et l’aménagement intérieur » les Auchan devaient surtout se distinguer de la concurrence par leurs produits. « On arrive avec des gammes de produits premiers prix et tous les produits de marque Auchan », qui visent à « challenger les marques nationales », « proposer le « meilleur rapport qualité-prix »… Le petit oiseau rouge semble donc bien décidé à jouer des ailes dans un secteur dont les Polynésiens attendent beaucoup en ces temps d’inflation. Johan Plé rappelle aussi que le réseau polynésien a vocation à se développer dans les prochaines années. « Ça répond au projet d’Auchan France de développer ce partenariat. On est extrêmement fier d’arriver à Tahiti, c’est une date qui compte dans l’histoire de l’entreprise, de se dire que les Tahitiens vont pouvoir venir acheter des produits Auchan. Et puis on a un partenariat qui démarre et qui démarre très fort, on dépend donc aussi de l’ambition du groupe Aline ».