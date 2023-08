Incendie à Hawaii : une Tahitienne témoigne

Tekau, 29 ans fait partie des nombreux Tahitiens qui vivent à Maui. Installée au nord de l’ancienne station balnéaire de Lahaina depuis presque 15 ans. Elle explique que la ville et ses habitants ont été coupés du monde pendant 3 jours et que les sinistrés du sud ont été évacués vers chez elle. Une petite communauté s’est créée pour venir en aide aux nombreux sans-abris qui ont investi les parcs de la ville.

Scène apocalyptique à Hawaii. Depuis lundi, l’île de Maui est la proie d’incendies sans précédent, alimentés par la sécheresse et aussi par des vents de 130km/heure générés par l’ouragan Dora, qui passe actuellement dans l’océan Pacifique. La ville de Lahaina qui compte 12 000 habitants a été en grande partie détruite et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Les habitants des quartiers épargnés sont privés d’électricité et d’Internet. Le réseau téléphonique est très mauvais et les contacts avec l’extérieur sont rares. « Ça a été très difficile les trois premiers jours, raconte Tekau, une Polynésienne installée sur l’île. Personne ne pouvait partir de Lahaina ou venir à Lahaina. »

« Beaucoup de sans-abris »

Depuis la réouverture de la ville, la pression retombe tout doucement, même si les feux ne sont pas totalement maîtrisés. La jeune femme raconte que tout s’est passé très vite et que « beaucoup de gens n’ont pas pu prendre leurs affaires et sortir. » Le nord de la ville, où vit Tekau, a été épargné par les flammes et elle explique que les habitants du sud ont été évacués de son côté : « Il y a beaucoup de sans-abris et de gens qui vivent dans les parcs ou dans leur voiture ».

Le bilan humain s’alourdit

D’après le comté de Maui au moins 271 structures ont été ravagées par les flammes et le bilan humain s’alourdit au fil des heures. Jeudi la presse internationale faisait état de 36 décès contre 55 ce vendredi. Le Garde nationale a été activée et le président américain Joe Biden a annoncé la mobilisation de « tous les moyens fédéraux disponibles » sur l’archipel pour lutter contre les feux.

Le nom de la ville signifie « soleil implacable » en hawaiien, témoignant des épisodes de sécheresse qui peuvent affecter cette partie de la côte ouest de l’île. Le célèbre banyan planté en 1873, qui couvre une gigantesque surface de plus de 7 500 mètres carrés, est toujours debout, comme le montre cette vidéo postée sur X (Twitter) par le sénateur de l’état de Hawaii Brian Schatz.