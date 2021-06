Jonas Heifara Cheung-Sen, en route vers les JO des jeux vidéos

Jonas Heifara Cheung-Sen s’est qualifié le 2 juin dernier pour les phases finales du JO Intel de Tokyo (les Jeux Olympiques du Japon pour les jeux vidéos). Une première à ce niveau pour un joueur polynésien qui a laissé ses amis et les gérants de Ingame Tahiti « estomaqués ».

Les qualifications se passaient le 2 juin dernier. Il avait quatre jours pour tenter de se qualifier aux phases finales du Intel World Open, dont la finale se déroulera du 16 au 21 juillet. La compétition est surnommée « les Jeux olympiques du Japon pour les jeux vidéos », par les gamers. C’est donc du très haut niveau auquel un Polynésien accède pour la première fois. Les phases finales doivent être organisées le 29 juin et si Jonas Heifara Cheung-Sen passe cette étape, il se retrouvera en finale avec les meilleurs mondiaux. « C’est un grand événement qui réunit les meilleurs de chaque région. Pour l’Océanie, il y avait huit places à prendre mais cinq étaient déjà réservées aux joueurs australiens. » Restaient donc trois petites places pour essayer de se qualifier. Jonas s’est retrouvé à combattre contre des joueurs néo-zélandais, plutôt agacés de voir ce joueur débarquer de « nulle part » ! Mais c’est depuis la sortie du jeu en 2016 que Jonas s’entraine avec ses amis et la petite communauté de gamers de Tahiti. Il était donc bien aguerri même si lui-même avoue qu’il « marchait vers l’inconnu » en s’inscrivant à cette compétition. Le but de Street Fighter 5 : battre son adversaire.

Il ne suffit donc pas de s’activer sur la manette, il faut des réflexes et de la stratégie pour optimiser les enchainements et anticiper ceux de l’adversaire. Il faut bien connaitre la quarantaine de personnages disponibles et s’adapter à celui choisit par l’adversaire. Jonas se bat avec « Laura », une créature toute en rondeur, qui visiblement « ne lâche rien ». « Je l’ai choisie parce que je la trouvais jolie et j’aimais son style de combat particulier. Chaque personnage a ses côtés positifs et négatifs et il y a toujours des choses que l’on découvre en jouant avec. » Les jeux vidéos sont une vraie passion pour Jonas qui, par ailleurs, travaille dans une entreprise de chantier naval où il fait du secrétariat et de la comptabilité.

Pendant sa qualification, ses amis et les employés de Ingame Tahiti sont restés silencieux et n’en reviennent toujours pas de la performance du Polynésien : « Être à ce niveau-là, c’est inespéré. Il a l’opportunité de se mesurer aux plus grands joueurs mondiaux. On a été estomaqué qu’il se qualifie, on ne s’y attendait pas. Voir le drapeau polynésien à ce niveau, c’est incroyable ! » Rendez-vous le 29 juin pour la suite de la compétition.